‫المفوضية الأوروبية توافق على علاج Bevacizumab من شركة مابكسينس لمعالجة أنواع معينة من السرطان

شركة مابكسينس mAbxience ، وهي شركة عالمية متكاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وتتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في تطوير وتصنيع وتسويق المستحضرات الصيدلانية الحيوية، تعمل على توسيع وصول المرضى إلى العلاجات البيولوجية في جميع أنحاء أوروبا.

مدريد, 31 مارس / آذار 2021 /PRNewswire/ —

وافقت المفوضية الأوروبية على البديل الحيوي MB02 من شركة مابكسينس لعلاج أفاستين ® Bevacizumab في أوروبا.

MB02، الذي سيتم تسويقه تحت مركتي Alymsys® و Oyavas®، يشبه إلى حد كبير المنتج الطبي المرجعي وقد أظهرت البيانات جودته وأمانه وفعاليته التي تمكن مقارنتها بفعالية علاج أفاستين. الغرض من MB02 هو علاج سرطانات القولون أو المستقيم، وسرطان الثدي، وسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، وسرطان الخلايا الكلوية، والمبيض الظهاري، وقناة فالوب أو سرطان البريتون الأولي، وسرطان عنق الرحم.

وقال إيمانويل ليباين، المدير العام في مابكسينس: “نشهد حاليًا فترة ذات أهمية حيوية على مستوى العالم، مع التركيز بشكل رئيسي على نظام الرعاية الصحية واستدامته”.

“سيكون إطلاق علاجنا Bevacizumab تحت العلامتين التجاريتين Alymsys® و Oyavas® في السوق الأوروبية مثالًا مثاليًا على كيفية تطبيق الابتكار وتكنولوجيا البحث والتطوير المتطورة للحصول على دواء عالي الجودة وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى توفير البدائل بالنسبة لنظام الرعاية الصحية، سيحسن هذا العلاج أيضًا وصول المريض إلى العلاجات المكلفة.”

حول مابكسينس

مابكسينس هي شركة أدوية بيولوجية عالمية متكاملة تمامًا متخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وتشكل جزءًا من مجموعة إنتاج الأدوية إنسود فارما. وإذ تأسست في العام 2010، تدير مابكسينس ثلاث منشآت حديثة تقع في إسبانيا والأرجنتين. تعمل مابكسينس على تطوير العديد من المنتجات الصيدلانية الحيوية التي تمتد إلى مجالات علاجية مختلفة. في العام 2014، أطلقت مابكسينس أول بديل حيوي من منتجاتها، وهو Rituximab (رمز المنتج: RTXM83-MB01) والذي تمت الموافقة عليه وتسويقه الآن في مجموعة من الأسواق في جميع أنحاء العالم. تم تطوير منتجها الثاني Bevacizumab (رمز المنتج: BEVZ92-MB02،) الذي تم تطويره لأول مرة وإطلاقه في أميركا اللاتينية في العام 2016.

تلتزم مابكسينس بجودة أدويتها وسلامتها وفعاليتها. فريق مابكسينس متحمس لرعاية المرضى وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية الصيدلانية الحيوية في جميع أنحاء العالم. تتمثل مهمة الشركة في تحسين وصول المرضى إلى علاجات عالية الجودة للحالات التي تتطلب أدوية مكلفة وتساهم بشكل إيجابي في استدامة أنظمة الرعاية الصحية.

أسس مجموعة إنسود فارما الدكتور هوغو سيغمان والدكتورة سيلفيا غولد ولديها أكثر من 40 عامًا من الخبرة في قطاع الأدوية ويعمل بها أكثر من 6000 متخصص في جميع أنحاء العالم.

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