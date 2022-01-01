‫المعهد الأمريكي للسلام يُعلن عن فتح باب الترشيح لجائزة «النساء بانيات السلام» لعام 2022

تُمنح هذه الجائزة السنوية تقديرًا للدور الحيوي الذي تلعبه النساء في بناء السلام في البلدان المتأثرة بالنزاعات.

واشنطن، 15 يناير 2022 /PRNewswire / — يُعلن المعهد الأمريكي للسلام ( USIP ) عن فتح باب الترشيح لجائزة النساء بانيات السلام لعام 2022. وقد أطلق المعهد هذه الجائزة السنوية المرموقة لتكريم النساء اللاتي يُسهمن في بناء السلام في البلدان المتأثرة بالنزاعات العنيفة.

وسيظل باب الترشيح مفتوحًا حتى 14 فبراير 2022، وستُكرّم الفائزة بالجائزة في حفل يُنظمه المعهد الأمريكي للسلام في أكتوبر 2022.

تُخاطر أعداد لا تُحصى من النساء بحياتهن لتحقيق السلام في مجتمعاتهن، كما يساهمن في قيادة حركات معنية بتحقيق العدالة وعدم الإقصاء على الرغم من تجاهل جهودهن في كثير من الأحيان. ويحرص المعهد الأمريكي للسلام على بذل المزيد من الجهود لدعم هؤلاء النساء والاحتفاء بهن وبدورهن الفعّال في إحلال السلام. ويدعو المعهد المنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم للمساهمة في اكتشاف هؤلاء النساء المتميزات اللاتي كرّسن حياتهن لتحقيق السلام وتكريمهن.

ويُشجع المعهد الأمريكي للسلام بشدّة على ترشيح النساء اللاتي لم يسبق تكريمهن لجهودهن في بناء السلام. وسيتم مراجعة أسماء المرشحات وتقييم جهودهن بناءً على المعايير التالية:

الالتزام بتحقيق السلام: يجب أن يكون هناك ما يُثبت التزام المُرشحة بتحقيق السلام من خلال عملها بطريقة سلمية لتسوية أو منع حدوث نزاع في دولة أو منطقة هشّة أو متأثرة بنزاع.

يجب أن يكون هناك ما يُثبت التزام المُرشحة بتحقيق السلام من خلال عملها بطريقة سلمية لتسوية أو منع حدوث نزاع في دولة أو منطقة هشّة أو متأثرة بنزاع. المهارات القيادية الاستثنائية: يجب أن تمتلك المرشحة مهارات قيادية فذّة ورؤية متميّزة وأفكارًا إبداعية، وأن تحظى باحترام الآخرين لجهودها في تحقيق السلام.

يجب أن تمتلك المرشحة مهارات قيادية فذّة ورؤية متميّزة وأفكارًا إبداعية، وأن تحظى باحترام الآخرين لجهودها في تحقيق السلام. النشاط المتميّز: يجب أن تكون المرشحة ناشطة في مجال بناء السلام ومتعاونة مع أعضاء المجتمعات المحلية أو الوطنية أو الدولية بطريقة شاملة وتشاركية.

يجب أن تكون المرشحة ناشطة في مجال بناء السلام ومتعاونة مع أعضاء المجتمعات المحلية أو الوطنية أو الدولية بطريقة شاملة وتشاركية. الأثر الملموس: يجب أن تكون جهود المرشحة في بناء السلام قد أدّت إلى تحقيق نتائج ملموسة.

وسيحدّد مجلس النساء بانيات السلام الفائزة بجائزة 2022، وهو مجلس مكوّن من مجموعة من الخبيرات المتميّزات ويُقدّم مشورات للمعهد الأميركي للسلام بشأن القضايا المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وبناء السلام.

وقد فازت بالجائزة في العامين السابقين كل من جوزفين إيكيرو من كينيا، و ريتا لوبيديا من جنوب السودان. ومنذ تأسيسه في عام 2019، كرّم المعهد الأمريكي للسلام تسع عشرة امرأة وصلن إلى التصفيات النهائية للفوز بجائزة «النساء بانيات السلام».

لمزيد من المعلومات عن الجائزة ولتقديم الترشيحات، يُرجى زيارة: www.usip.org/ womenbuildingpeace .

لمزيد من المعلومات عن المعهد الأمريكي للسلام، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد: https://www.usip.org/about .