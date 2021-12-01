‫الكشف عن أفضل 7 شركات متاحة للعمل داخل السعودية 2021

حصلت شركة نوفو نورديسك السعودية على المركز الأول للعام الثالث على التوالي، ثم جاءت بعدها شركة مانجا للإنتاج، وهي شركة تابعة لمؤسسة “مسك” وتركز على إنتاج الرسوم المتحركة، وألعاب الفيديو. ثم جاءت شركة فوديكس- وهي شركة تقنية سعودية تقدم حلول نقاط البيع- في المركز الثالث، وتلاها شركة تمكين للتقنيات التي تعتبر شركة شبه حكومية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وحلت شركة روشن-المطور الرئيسي وأكبر شركة تطوير عقاري في المملكة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في المركز الخامس، ثم جاء بعدها شركة الصناعات البحرية الدولية، التي تعتبر أكبر ساحة بحرية متكاملة الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاءت في المركز السابع شركة صناعة التغليف في المملكة العربية السعودية التي تعتبر مورد رائد للعبوات المعدنية لصناعة الطلاء، والأغذية والأيروسول.

قال نائب رئيس الشركة والمدير العام في شركة نوفونورديسك – ملفين أوسكار ديسوزا- في بيان صادر عنه «يسعدنا أن نكون ضمن أفضل الأماكن المتاحة للعمل داخل المملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، وينبع ذلك من ثقافتنا في التمكين والتنمية المستدامة في نوفو نورديسك، المملكة العربية السعودية، أشعر حقًا بالفخر بجميع فريق العمل الذي يدعم هدفنا ويؤمن به”

“نشعر بالفخر بأنفسنا من خلال الثقافة التي نخلقها لطاقم عملنا اعتمادًا على الثقة والشفافية والمشاركة والتمكين والفرص. يجب أن نفخر جميعًا بأننا معتمدون، ومعترف بنا كأحد أفضل أماكن العمل بالمملكة للسنة الثانية على التوالي، مما يدل على أن المبادرات مشهودة ومقدرة، ونحن ملتزمون بتهيئة التجربة الصحيحة للموظف”جاء ذلك على لسان الدكتور محمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتقنيات.

عندما يتعلق الأمر بتصميم مجتمعاتنا الجديدة، فإن الأفراد يمثلون محور استراتيجية روشن، وينطبق الأمر نفسه على مؤسستنا الداخلية. لا نستطيع تنفيذ ما نقوم به بدون مواردنا البشرية القيمة. ارغب في تهنئة هؤلاء الأعضاء في عائلة روشن الذين ساعدوا في جعل هذه الشركة أحد أفضل 10 شركات متاحة للعمل داخل المملكة العربية السعودية، وتمثل هذه الجائزة شهادة على تفانيك والتزامك خلال مرحلة مثيرة ومليئة بالتحديات في رحلة روشن. صرح بذلك ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن.

وتعليقًا على النتائج، قال حمزة إدريسي، مدير البرامج في المملكة العربية السعودية: يصل متوسط مستوى مشاركة أكبر 7 شركات إلى 81% وهو أمر يدعو للفخر، وخاصةً عند مقارنته مع متوسط جميع الشركات التي أجريت عليها الدراسة داخل المملكة العربية السعودية. هذه حقًا مجموعة النخبة، إنها الأفضل بين الجميع“

في كل عام في المملكة العربية السعودية، يتعاون البرنامج مع أكثر من 50 مؤسسة، عبر مختلف الصناعات، لمساعدتها على قياس ممارسات الموارد البشرية الخاصة بها ومقارنتها وتحسينها والوصول إلى الأدوات والخبرات التي تحتاج إليها لتحقيق تغيير فعال ومستدام في مؤسساتها. وقد كُرمت الشركات التي تصدرت القائمة هذ العام من أجل تقافة مؤسساتهم، وقيادتهم، وإدارتهم، والرفاهية، فضلًا عن التعويضات والمزايا، وبرامج الموارد البشرية الاستثنائية، وسياسات مكان العمل االتي تتميز بالتفكير المستقبلي.

نبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل

تمثل أفضل أماكن العمل الشهادة الأكثر تحديدًا “لاختيار صاحب العمل”، وهي الشهادة التي تطمح المنظمات في الحصول عليها. ويصادق البرنامج على أماكن العمل الرائدة في العديد من البلدان حول العالم ويعترف بها من خلال تقييم الملكية الذي يحلل جاذبية الشركة من خلال عملية من خطوتين تركز على 8 جوانب لمكان العمل. إنضم لمجتمعنا على لينكد إن , تويتر و فيس بوك .

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع البرنامج: www. bestplacestoworkfor.org

للتواصل:

الصحافة حمزة إدريس

البريد الإلكتروني: hamza@ bestplacestoworkfor.org

الهاتف: +44 203 129 5354