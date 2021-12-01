‫الكشف عن أفضل 4 أماكن للعمل في مصر لعام 2021

القاهرة، 16 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — يُعترف بشركة BSH، وشنايدر إليكتريك، وفودكس، وIACC Holdings كأفضل 4 أماكن للعمل في مصر لعام 2021 وفقًا لبرنامج الشهادات السنوي المرموق “أفضل أماكن العمل”. أفضل أماكن العمل هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول مشاركة موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

حصلت شركة BSH في مصر، إحدى الشركات التابعة لشركة الأجهزة المنزلية الرائدة في العالم، على المركز الأول، تليها شركة شنايدر إليكتريك، إحدى الشركات التابعة للشركة الفرنسية متعددة الجنسيات التي توفر حلولاً رقمية للطاقة وأنظمة التشغيل الآلي. حصلت شركة فودكس، وهي شركة تكنولوجية تقدم حلول لإدارة المطاعم ونقاط البيع عن طريق الحوسبة السحابية، على المركز الثالث، تليها شركة IACC Holdings، وهي شركة استثمارية مملوكة للقطاع الخاص تركز على الشحن والخدمات اللوجستية.

صرح لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة BSH في مصر في بيان له قائلًا “تهانينا العظيمة!! يعد أهم شيء عندما يتعلق الأمر بتقديم الوعود للموظفين والمرشحين هو أن تفعل ما تقوله بصفتك صاحب عمل. تعتقد شركة BSH أنها تقوم بعمل رائع في الوفاء بوعودها المقدمة. وبالنسبة لنا، يكون النمو في فكرة معرفة أن الأشياء الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. كما أن هذه الفكرة تعد متجذرة في منتجاتنا، وجزء لا يتجزأ من ثقافتنا، وتمكّننا من إلقاء نظرة نقدية على الوضع الراهن. ويجب أن يكون النمو للجميع. كن محبوبًا، وجريئًا، وموثقًا”.

صرح تامر عصام نائب رئيس الموارد البشرية لشركة شنايدر إلكتريك في مصر قائلًا “إن الفوز بجائزة أفضل أماكن العمل في مصر هو أفضل طريقة لإنهاء عامنا 2021، وهي شهادة كبيرة على جهودنا واستراتيجية العاملين حيث نحرص على أن نكون رب العمل المفضل ونقدم شعور الفخر لعاملينا العظماء في شركة شنايدر إليكتريك أيضًا! كما تعد هذه إحدى الجوائز التي تقدم اعتمادًا موثقًا وصادقًا من خلال عمليتها التفصيلية مع التأكد من اتخاذ القرار من قبل العاملين وليس أي شخص آخر. وأضاف قائلًا شكرًا لأفضل أماكن العمل، لقد استمتعنا حقًا بتلك الرحلة”.

يتعاون البرنامج سنويًا في مصر مع العديد من المنظمات، عبر مختلف الصناعات، لمساعدتهم في قياس ممارسات الموارد البشرية لديهم وقياسها وتحسينها والوصول إلى الأدوات والخبرات التي يحتاجون إليها لتحقيق تغيير فعال ومستدام في مؤسساتهم.

لمزيد من المعلومات بشأن البرنامج يرجى زيارة www.bestplacestoworkfor.org . انضم إلى مجتمعنا على LinkedIn ، Twitter ، و Facebook .