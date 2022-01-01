‫الكشف عن أفضل 20 مكانًا للعمل في إفريقيا

لندن، 11 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت منظمة Best Places to Work عن أفضل 20 مكانًا للعمل بها في أفريقيا لعام 2022. جمع البرنامج مؤخرًا قائمته السنوية بناءً على تقييم أكثر من 500 منظمة تعمل في جميع أنحاء القارة. أشارت النتائج من هذا العام إلى أن المؤسسات الأفضل أداءً في أفريقيا واصلت الاستثمار في إنشاء قوة عاملة عالية المشاركة، بمتوسط درجة مشاركة تبلغ 81%، مقارنة بمتوسط سوق يبلغ 69%. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت 92% من المؤسسات ذات التصنيف الأعلى في امتلاك تكنولوجيا الموارد البشرية المناسبة لتحسين الإنتاجية التي يمكن أن تؤدي إلى النجاح في المستقبل.

احتلت شركة Lundbeck، وهي شركة أدوية عالمية تعمل في مجال البحث والتطوير والتصنيع والتسويق وبيع المستحضرات الصيدلانية، المرتبة الأولى لهذا العام، تليها Teleperformance، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم الخدمات في مجال تفاعل العملاء وإدارة العمليات. وحصلت Zoetis، وهي شركة عالمية للصحة الحيوانية، على المركز الثالث. ويجب أن تُعد الشركات، لكي تندرج ضمن هذا التصنيف، كأصحاب عمل متميزين على الأقل في أحد البلدان في جميع أنحاء القارة.

لقد حُدد الترتيب بناءً على التعليقات الواردة من الموظفين التي تم جمعها من خلال استطلاعات مجهولة المصدر وتقييم الموارد البشرية لتقييم ممارسات إدارة الأفراد مقابل أفضل معايير مكان العمل.

تتضمن أفضل 20 شركة الشركات التالية:

1.Lundbeck

2.تيلي برفورمنس (Teleperformance)

3.Zoetis

4.Groupe Vipp

5.Comdata Group

6.نوڤو نورديسك (Novo Nordisk)

7.BSH

8.Chaabi LLD

9.Ekuity Capital

10. STKE

11. SG ATS

12. iNova Pharmaceuticals

13. Somezzo

14. مجموعة شيندلر (Schindler)

15. كوفاس (Coface)

16. ميريديام (Meridiam)

17. هوفمان-لا روش (Roche)

18. Paps

19. Ipsen Pharma

20. IHS Towers

علق حمزة إدريسي، مدير برنامج أفضل أماكن العمل في إفريقيا: “أظهر أفضل أرباب العمل في إفريقيا هذا العام تواصلًا مفتوحًا ومواءمة بين الفريق الأعلى، مع وجود عوامل تفاضل واضحة في اتباع نهج مستمر عبر مبادرات خبرة الموظف”.

نبذة عن برنامج أفضل الأماكن للعمل

تمثل أفضل أماكن العمل الشهادة الأكثر تحديدًا “لاختيار صاحب العمل”، وهي الشهادة التي تطمح المنظمات في الحصول عليها. وفي كل عام، يصادق البرنامج ويعترف بأماكن العمل الرائدة في العديد من البلدان حول العالم من خلال منهجية تقييم صارمة وإطار عمل يعكس أحدث اتجاهات مكان العمل مع التركيز على 8 عوامل في مكان العمل بما في ذلك القيادة وسياسات الموارد البشرية والأفراد والتعويضات والمزايا والعمل الجماعي والعلاقات ومشاركة الموظفين ومكان العمل والإجراءات والمسؤولية الاجتماعية للشركات.