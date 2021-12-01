‫الكشف عن أسماء أفضل ستة أماكن للعمل في الإمارات العربية المتحدة للعام في 2021

دبي، الإمارات العربية المتحد, 9 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — تم تقدير شركات إيدنريد، آي أتش أس تاورز، روش، بلو أوشن غلوبال، فوديكس، وسبين، باعتبارها أفضل ستة أماكن للعمل فيها في العام 2021 وفق برنامج الشهادات السنوي لـ”أفضل أماكن للعمل.” أفضل أماكن العمل هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول مشاركة موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير في ما يتعلق بظروف العمل.

إيدنريد الإمارات العربية المتحدة حصلت على المرتبة الأولى في أفضل الأماكن للعمل، تليها شركة آي أتش تاورز، وهي واحدة من أكبر مزودي البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية. وجاءت شركة روش الإمارات في المرتبة الثالثة، تليها شركة بلو أوشن غلوبال، الموزع الرئيسي الرائد. واحتلت شركة فيوديكس، وهي شركة تقنية تقدم نقطة بيع قائمة على السحابة الشاملة، المرتبة الخامسة، تليها شركة سبين، وهي شركة رائدة في توريد مواد التعبئة والتغليف المعدنية لصناعة الطلاء والأغذية والأيروسول.

وقالت تريشيا ريمان، مديرة إدارة الأفراد والثقافة في إيدنريد الإمارات العربية، في تصريح لها:“يشرفنا أن يتم الاعتراف بنا كواحدة من أفضل الشركات للعمل في الإمارات العربية المتحدة، وهو دليل على العمل الجاد والالتزام من قبل جميع أفراد فريقنا الموهوبين. نحن نهتم بموظفينا ونلتزم بتعزيز ثقافة شاملة تبني على مكان العمل في المستقبل، مع إعطاء الأولوية للابتكار والقيادة والاحترام. ستواصل إيدنريد الاستثمار في موظفينا وستضمن حصولهم على ما يحتاجون إليه للنجاح. إن معرفة أن موظفينا لا يزالون يشعرون بالتقدير والدعم والرعاية هو أفضل تأييد يمكن أن نحصل عليه، وهو يعيد تأكيد أفعالنا.”

وقال محمد الشعراوي، المدير العام لشركة روش فارماسوتيكالز الإمارات: “نحتفل هذا العام بمرور 125 عامًا على تأسيس شركة روش فارماسوتيكالز الإمارات كأحد أفضل الأماكن للعمل في الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يمكنك إحداث التغيير، والشعور بالفخر في ما تفعله والاستمتاع بالأشخاص الذين تعمل معهم. تتشكل ثقافتنا التعليمية من قبل موظفينا الذين يؤمنون بهدفنا المتمثل في “القيام الآن بما يحتاجه المرضى بعد ذلك”.

“يسعدنا الاعتراف بنا كواحدة من أفضل ست مؤسسات أداءً في الإمارات العربية المتحدة، واعتمادنا كواحد من أفضل أماكن العمل في الإمارات العربية المتحدة. في آي أتش أس تاورز، يعتبر موظفونا أعظم أصولنا، ونحن نفخر كثيرًا بالاستثمار في مواهبنا وتطويرها. نحن نعمل بشكل تعاوني لضمان استفادة جميع الموظفين من فرص التعلم المتبادل، ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة، ولكن عبر شبكة آي أتش أس تاورز الأوسع نطاقًا. وهي شبكة تمتد عبر تسعة أسواق في إفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط”، كما قال ديفيد أردمان، نائب الرئيس الأول ونائب المدير المالي لشركة آي أتش أس تاورز.

في كل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعاون البرنامج مع أكثر من 50 مؤسسة، عبر مختلف الصناعات، لمساعدتها على قياس ممارسات الموارد البشرية الخاصة بها ومقارنتها وتحسينها والوصول إلى الأدوات والخبرات التي تحتاج إليها لتحقيق تغيير فعال ومستدام فيها.

لمزيد من العلومات بشأن البرنامج، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www. bestplacestoworkfor.org إنضم لمجتمعنا على لينكد إن , تويتر و فيس بوك .