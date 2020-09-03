‫العملة المعدنية بقيمة 2 دولار للتداول من دار سك العملة الكندية تحتفل بالذكرى الـ 75 لانتصار الحلفاء الذي أنهى الحرب العالمية الثانية

أوتاوا، أونتاريو، 3 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — تفخر دار سك العملة الملكية الكندية بإطلاق قطعة نقد معدنية للتداول بقيمة 2 دولار احتفالا بالذكرى الـ 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية وبالكنديين الذين هزموا أعداء الحرية بعد ست سنوات طويلة من الخدمة في ساحة المعركة وعلى الجبهة الداخلية. وكرمز لهذا الإنجاز البطولي، يرتسم حرف V باللغة الإنجليزية، ويعني الانتصار، بصورة واضحة على هذه القطعة النقدية المعدنية التذكارية التي صدرت اليوم على موقع يوتيوب لدار سك العملة الكندية YouTube channel .

وقال لورانس ماكولاي، وزير شؤون المحاربين القدامى والوزير المساعد للدفاع الوطني: “على مدى ست سنوات تقريبًا، لعب العسكريون الكنديون سواء بالزي العسكري أو الذين كانوا يقومون بأدوار حيوية في الداخل في تحقيق السلام بشق الأنفس. إن العملة المتداولة لسك العملة الملكية الكندية الصادرة في الذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية هي تكريم ملائم لإرثهم من الشجاعة والخدمة والتضحية الهائلة. ولديهم منا شكرنا الدائم، وآمل أن نتمكن جميعًا من الارتقاء إلى هذه التركة فيما تبدأ هذه القطعة النقدية في الانتقال من هذا الجيل إلى الجيل القادم.”

وقالت ماري ليماي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدار سك العملة الملكية الكندية: “يعود تقليد سك العملة الملكية الكندية المتمثل في تكريم قواتنا من خلال إصدار العملات المعدنية إلى العام 1943، عندما ابتكر كبير خبراء نقش العملة توماس شينغلز أول قطعة خمسة سنتات (نيكل) تخليدا للانتصار التي دعا عبرها جميع الكنديين إلى العمل معًا للفوز بالحرب العالمية الثانية. اليوم، وجدت هذه الرسالة الملهمة موطنًا جديدًا لعملة تذكارية خاصة بقيمة 2 دولار، وهي عبارة عن تحية فخورة بالذكرى السنوية الـ 75 لكل كندي لعب دورًا في إنهاء هذا الصراع التاريخي“.

العملة المتداولة التي تبلغ قيمتها 2 دولار للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية مستوحاة من العملة المعدنية “النيكل” للانتصار التي صدرت في الفترة بين 1943 و1945 التي صممها توماس شسنغلز. الحرف “V” للنصر على القلب الداخلي للقطعة المعدنية النقدية الجديدة، في ذلك الوقت، دعوة حاشدة لدعم المجهود الحربي من الساحل إلى الساحل إلى الساحل. الرسالة مغطاة بشعلة مشتعلة ومحاطة بأوراق القيقب بين سنتي 1945 و 2020.

ظهرت كلمة VICTORY و VICTOIRE على الحلقة الخارجية، كما تظهر رسالة محفورة بشيفرة مورس. العبارة “نحن ننتصر عندما نعمل عن طيب خاطر” و “La bonne volonté est gage de victoire” لأول مرة على قطع الخمسة سنتات المعدنية للانتصار في زمن الحرب.وعلى الوجه تظهر صورة لجلالة الملكة إليزابيث، صممتها الفنانة الكندية سوزانا بلانت العام 2003.

وسيحدد هذه القطعة النقدية الجديدة بثلاثة ملايين قطعة نقدية، مليونان منها سيظهران بالألوان. العملة المعدنية الجديدة بقيمة 2 دولار تدخل الآن التداول العام. سيجد الكنديون ذلك في القطع المعدنية التي يحصلون عليها حيث تقوم فروع البنوك والشركات بتجديد مخزوناتها من عملات القطع المعدنية بقيمة دولارين.

وشارك قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية، المقيمون في مركزبيرلي وريدو الصحيين لقدامى المحاربين في أوتاوا، أفكارهم في الذكرى 75 لانتهاء العمليات العسكرية:

بيتي بيل (سلاح الجو الملكي الكندي، قسم النساء، امرأة من سلاح الجو من الدرجة الأولى)

“كنت في لندن، إنجلترا، عندما أُعلن النصر واندلعت المدينة في احتفال ضخم واحد. رقص الحشد وغنوا في شوارع بيكاديللي وميدان ترافالغار. كان الجنود يجلسون على أعمدة الإنارة فوق الجماهير المبتهجة. بثمن، لكن أوروبا أصبحت الآن حرة وأضاءت الأنوار مرة أخرى. لا مزيد من التعتيم ولا مزيد من القنابل “.

جون أ. كومرفورد (الجيش الكندي، جندي مدفعية)

“شعرت بإحساس كبير بالارتياح والتقدير لأنني ما زلت على قيد الحياة“.

كارل ريزر (سلاح الجو الملكي الكندي، ضابط طيران)

“كنت سعيدًا بالعودة إلى الوطن“.

وتضيف دار سك العملة إلى هذا الاحتفال التاريخي من خلال تقديم منتجات ذات صلة لهواة جمع العملة. فهناك 15000 لفة ملفوفة خاصة ملونة و 5000 نسخة محدودة غير ملونة لـ 25 قطعة نقدية غير متداولة، تباع بالتجزئة بسعر 79.95 دولارًا. يمكن للعملاء أيضًا شراء مجموعة تذكارات لهواة جمع العملة تحتوي على كلا الإصدارين من عملة التداول التذكارية، معبأة بإصدارات غير متداولة من عملاتنا الكلاسيكية المتداولة للعام 2020 (5 سنت إلى 1 دولار). يتم بيعها بسعر 22.95 دولارًا وعدد إصداراتها هو 100000.

يمكن طلب هذه المنتجات مباشرة من دار السك الكندية عن طريق الاتصال بالرقم: 1-800-267-1871، أو، الرقم 1-800-268-6468 في الولايات المتحدة، أو على موقع ويب دار السك الكندية www.mint.ca/victory . كما أنها متوفرة في بوتيك وينيبيغ، كما عبر شبكة دار سك العملة الكندية العالمية من الوسطاء والموزعين، بما في ذلك مكاتب البريد الكندية المشاركة.

حول دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي شركةكراونالمسؤولة عن سك العملات المعدنية وتوزيعها في كندا. تُعرف دار سك العملة الكندية بأنها واحدة من أكبر دور سك العملات وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية عالية الجودة المتخصصة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات حولدار سك العملة الكنديةومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة www.mint.ca . يمكن متابعة أخبار دار سك العملة على Twitter و Facebook و Instagram .

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