‫الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك تحقق صافي أرباح بقيمة 37.94 مليون دولار أمريكي في العام 2021 بارتفاع نسبته 53.96% على أساس سنوي

رام الله، فلسطين, 13 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — أصدرت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك بياناتها المالية الأولية (غير المدققة) الموحدة للعام 2021. وصرح السيد طارق العقاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أن مجموعة أيبك حققت نتائج مميزة في العام 2021 بالرغم من التحديات المستمرة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تجاوزت مجمل الايرادات حاجز المليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 16% مقارنة بالعام 2020، وارتفعت صافي أرباح المجموعة بنسبة 53.96% لتصل الى 37.94 مليون دولار أمريكي، وكذلك ارتفعت صافي الأرباح العائدة لمساهمي أيبك بنسبة 68.35% وبلغت 33.44 مليون دولار، وبالتالي ارتفعت ربحية السهم لتبلغ حوالي 32 سنت في العام 2021 بنمو نسبته 52.32% على أساس سنوي. وبلغ مجموع الموجودات 623.44 مليون دولار أمريكي كما في 31/12/2021 بزياده نسبتها 22% عن العام 2020. أما صافي حقوق ملكية مساهمي أيبك فقد بلغ 168.47 مليون دولار أمريكي كما في 31/12/2021 بزياده نسبتها 15.5% عن العام 2020.

استثمار ما نسبته 6% من صافي أرباح مجموعة أيبك في المسؤولية الاجتماعية بقيمة بلغت 2.3 مليون دولار أمريكي بدعم أكثر من سبعين مؤسسة

وأشار العقاد أن مجمل قيمة الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية من أيبك ومجموعة شركاتها في العام 2021 بلغ 2.3 مليون دولار أمريكي، ما نسبته 6% من صافي أرباح المجموعة، حيث تم تقديم الدعم المادي والعيني والمعنوي لأكثر من سبعين من المؤسسات الخيرية والانسانية التي تعنى بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المؤسسات التي تعنى بالتعليم والشباب والقيادة والريادة، والصحة والرعاية الطبية، والثقافة والتراث وغيرها.

حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها التابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف أيبك ما يزيد عن 2600 كادر في شركات المجموعة.

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