‫الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك تحقق صافي أرباح بقيمة 24.65 مليون دولار أمريكي في العام 2020 بارتفاع نسبته 12.8% على أساس سنوي

1 شباط 2021، رام الله، فلسطين: أصدرت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك بياناتها المالية الأولية (غير المدققة) الموحدة للعام 2020. وصرح السيد طارق العقاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أن مجموعة أيبك حققت نتائج جيدة جداً في العام 2020 بالرغم من التحديات المختلفة في الأسواق المحلية والإقليمية خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث نمت الايرادات الكلية بنسبة 16.5% وبلغت 961.4 مليون دولار أمريكي، وارتفعت صافي أرباح المجموعة بنسبة 12.8% لتبلغ 24.65 مليون دولار أمريكي، وأيضاً ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي أيبك بنسبة 11.1% وبلغ 19.85 مليون دولار، كما نمت حصة السهم من ربح المساهمين بنسبة 2.8% لتبلغ 0.21 سنت في العام 2020. وبلغ مجموع الموجودات 512.1 مليون دولار أمريكي كما في 31/12/2020 بزياده نسبتها 18.3% عن العام السابق. أما صافي حقوق ملكية مساهمي أيبك فقد بلغ 145.7 مليون دولار أمريكي كما في 31/12/2020 بزياده نسبتها 9.6% عن العام 2019.

مجمل قيمة توزيعات الأرباح بلغت 12 مليون دولار أمريكي، ما نسبته 13.48% من رأس المال المدفوع

وأشار العقاد أن أيبك قامت في العام 2020 بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 6 مليون دولار (6.74%) وكذلك أسهم مجانية عددها 6 مليون سهم (6.74%) وبذلك بلغ مجمل قيمة التوزيعات النقدية والأسهم المجانية 12 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 13.48% من رأس المال المدفوع للشركة والبالغ 89 مليون دولار أمريكي في حينه.

نمو القيمة السوقية لأيبك بنسبة 17.2%

وقال العقاد أن سهم أيبك حافظ على أداءاً جيداً خلال العام وقد أغلق السهم على سعر 2.80 دولار نهاية 2020 مرتفعاً بنسبة 9.8% عن إغلاق العام 2019. كما ارتفعت القيمة السوقية لتبلغ 266 مليون دولار نهاية العام 2020 بنمو بلغت نسبته 17.2% عن نهاية العام 2019.

اصدار سندات قرض جديدة بقيمة 73.8 مليون دولار

وأضاف العقاد أن أيبك أصدرت سندات قرض جديدة في العام 2020 لمدة خمس سنوات، تم إصدارها من خلال إصدارين موازيين بعملتي الدولار الأمريكي واليورو بقيمة إسمية إجمالية 73.841 مليون دولار أمريكي منها 58 مليون دولار و 14 مليون يورو في اكتتاب خاص بمشاركة 9 بنوك وشركات رئيسية في فلسطين، وهذا يؤكد على قوة الشركة خاصة أن اصدار السندات تم خلال ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا ولكن لم تتردد المؤسسات المالية من الاكتتاب بسبب ثقتها بالشركة وقورة مركزها المالي.

استثمار ما نسبته 14% من صافي أرباح مجموعة أيبك في المسؤولية الاجتماعية بقيمة بلغت 3.5 مليون دولار أمريكي

وأشار العقاد أن أيبك ضاعفت ميزانيتها تقريبا في مجال المسؤولية الاجتماعية في العام 2020 حيث بلغ مجمل الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية من أيبك ومجموعة شركاتها 3.5 مليون دولار أمريكي، ما نسبته 14% من صافي أرباح المجموعة، منها 2 مليون دولار لدعم الجهود الوطنية في فلسطين والأردن لمكافحة الجائحة بتقديم أحدث الأجهزة الطبية وسيارات الاسعاف لوزارة الصحة والمساهمة المالية في الصناديق الوطنية التي انشات لهذا الغرض، إضافة إلى توزيع آلاف الطرود الغذائية لدعم وإسناد العائلات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف أيبك ما يزيد عن 2200 كادر في شركات المجموعة.

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للمزيد من المعلومات: فداء مصلح/عازر