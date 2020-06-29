‫الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك  تصدر سندات قرض موازية بعملتي الدولار الأمريكي واليورو قيمتها الاجمالية 73.841 مليون دولار أمريكي

أصدرت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك بتاريخ 25/06/2020 سندات قرض جديدة لمدة خمس سنوات تم إصدارها من خلال إصدارين موازيين بعملتي الدولار الأمريكي واليورو بقيمة إسمية إجمالية 73.841 مليون دولار أمريكي منها 58 مليون دولار و14 مليون يورو في اكتتاب خاص بمشاركة 9 بنوك وشركات وهم البنك العربي ، بنك القاهرة عمان، بنك فلسطين، بنك القدس، بنك الأردن، البنك الأهلي الأردني، البنك الوطني، المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وشركة التأمين الوطنية.

وقد عقدت هيئة مالكي سندات الإصدارين اجتماعيهما الأول في رام الله يوم الخميس الموافق 25/06/2020 برئاسة رئيس مجلس إدارة أيبك ورئيسها التنفيذي السيد طارق العقاد وفريق الإدارة التنفيذي في أيبك، والسيد مراد الجدبة، مدير إدارة الأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وممثلين عن البنوك والشركات المكتتبة بالسندات، والحافظ الأمين السادة بنك القاهرة عمان والسادة مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة المستشاريين القانونيين لأيبك. كما قامت هيئة مالكي سندات الإصدارين بانتخاب وتعيين السادة شركة الوساطة للأوراق المالية أميناً للإصداراين.

وكانت الهيئة العامة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار– أيبك قد صادقت على إصدار سندات قرض جديدة بقيمة إسمية إجمالية قد تصل إلى 75 مليون دولار في اجتماعها غير العادي الذي عقدته في رام الله خلال شهر أيار المنصرم.

وفي تصريح له، قال العقاد أن إصدار سندات قرض جديدة لأيبك خطوة هامة لما تحققه السندات من مساعدة الشركة في تحقيق خططها المستقبلية وتعزيز هيكل رأس مال الشركة بشكل فعال. وأضاف العقاد : “نشكر كل المؤسسات التي شاركت في هذا الاكتتاب لما يعبر عن ثقتهم في مجموعة أيبك خاصة ضمن الظروف الحالية من عدم وضوع الرؤية السياسية بالاضافة الى التحديات الناتجة عن الاغلاقات والاجراءات الوقائية بسبب وباء كورونا، مشيراً أن عدد من البنوك المُكتتبة في الإصدارين الأول عام 2012 والثاني عام 2017 قد جددت اكتتابها في الإصدار الثالث الحالي، الأمر الذي يعكس ثقة حاملي سندات القرض خلال السنوات السابقة.

يذكر أن سندات أيبك هي سندات قرض مدتها خمس سنوات غير قابلة للتداول في سوق فلسطين للأوراق المالية أو أي سوق مالي آخر، وغير قابلة للتحويل الى أسهم و مضمونة برهونات من الدرجة الأولى بنسبة 100% من قيمة السندات وتمثل ديناً ممتازاً. وسيتم استغلال مبلغ 35 مليون دولار أمريكي لسداد القيمة الإسمية لسندات القرض القائمة والمستحقة بتاريخ 18/07/2020. كما سيتم استغلال مبلغ 15.5 مليون دولار أمريكي لسداد الرصيد الحالي من بعض القروض البنكية القائمة على أيبك وعدد من شركاتها التابعة. إضافة الى إستغلال 3 مليون دولار أمريكي لرفع رأس مال الشركة العربية للتأجير التمويلي إحدى الشركات التابعة لأيبك، واستغلال حوالي 20 مليون دولار أمريكي لتمويل استثمارات عامة للشركة.

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف ما يزيد عن 2000 كادر في شركات المجموعة.

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