‫الشركات المنتسبة يحتشدون من أجل عقد شراكات مع قطاع الرعاية الصحية الماليزي في إكسبو 2020 دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 يناير 2022 / PRNewswire / — رحب القطاع الماليزي للسياحة العلاجية بقيادة المجلس الماليزي للسياحة العلاجية ( Malaysia Healthcare Travel Council – MHTC ) بمزيد من الشراكات الجديدة في جناح ماليزيا في إكسبو 2020 دبي. حيث جرى تبادل مذكرات التفاهم مع كبار الشركات مثل International Assistance Sdn Bhd (IASB) و HADID International Services (HADID) . وستسمح هذه الشراكات للصناعة باكتساب عملاء جدد مع بناء وجود لقطاع الرعاية الصحية الماليزي في أسواق الآسيان من خلال IASB وأسواق الشرق الأوسط.

وصرح محمد داود محمد عارف، الرئيس التنفيذي للمجلس الماليزي للسياحة العلاجية، قائلًا: “ندرك مدى أهمية تشكيل الشراكات الاستراتيجية، بعد أن نجحنا في اجتياز عقبة الوباء على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، وذلك من أجل تعزيز عملية التعافي في قطاع الرعاية الصحية في عام 2022. ومن الضروري أن يحدد قطاع الرعاية الصحي الماليزي ويوحد الجهود مع الشركاء الذين يشاركوننا نفس القيم والالتزام بتقديم التميز في الخدمات والأمان في معايير السلامة. ولذلك، فإننا فخورون بالتعاون مع شركتي IASB و HADID لأننا نوفر بشكل مشترك الوصول إلى تجارب مرضية آمنة وموثوقة وذات جودة عالمية وسلسة للمسافرين في مجال الرعاية الصحية”.

تشتهر ماليزيا بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة والتي يمكن الوصول إليها بسهولة وبتكاليف معقولة، تمكنها من تقديم العديد من عروض الرعاية الصحية المميزة من خلال موقعها كوجهة رئيسية في آسيا لخدمات معالجة العقم وطب القلب والسرطان وعلاج التهاب الكبد الفيروسي سي في آسيا. وحصلت ماليزيا على جائزة “وجهة العام” في حفل جوائز مجلة السياحة العلاجية الدولية ( International Medical Travel Journal – IMTJ ) لأربع سنوات في (2015 و 2016 و 2017 وعام 2020) كما حصلت على جائزة أفضل بلد في العالم للرعاية الصحية بناء على تقييم المؤشر الدولي للتقاعد من عام 2015 حتى عام 2021.

نُبذة عن المجلس الماليزي للسياحة العلاجية

المجلس الماليزي للسياحة العلاجية هو هيئة حكومية تتولى مسؤولية الإشراف على السياحة العلاجية في البلاد. وقد تأسّس هذا المجلس في عام 2009، ويعمل على التنسيق بين الجهات الفاعلة ومُقدّمي الخدمات في قطاع السياحة العلاجية في ماليزيا من أجل تطوير هذا القطاع وتيسير إجراءاته بهدف جعل ماليزيا وجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية.