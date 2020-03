‫الرائد في مجال الطاقة النظيفة ينضم إلى مجلس إدارة General Fusion

قبل انضمام السيد Hambro إلى First Solar، شغل منصبي نائب رئيس قسم تطوير الأعمال والهندسة في شركة Goodrich Aerospace ونائب رئيس العمليات في شركة ITT Night Vision. هذا وتنقل بين مناصب متنوعة تندرج في إطار الإدارة الفنية في شركة Varian Associates. وهو حاليًّا شريك تنفيذي في شركةTrue North Venture Partners حيث يعمل في مجلس إدارة شركة الاستثمار Aquahydrex.وقد استقال السيد Hambro مؤخرًا من مجلس إدارة شركة View Inc وهي أكبر شركة مصنعة لنوافذ الزجاج الكهروضوئي في العالم.

يقدّم السيد Hambro خبرة واسعة في قيادة عمليات التطوير التقني والعمليات التجارية الناجحة في شركات Fortune 500 التقنية. وقد انضم إلى شركة First Solar في مراحل نشأتها الأولى في العام 2001 وشغل منصب مدير عام ليتم تعيينه بعد ذلك مدير العمليات. ولعب دورًا رئيسًا في قيادة التحولات الإيجابية في الشركة وما شهدته من تطور تقني وتوسع في نطاقها، بفضل العرض العام الأولي الناجح الذي تحوّلت الشركة بموجبه إلى شركة ذات ملكية عمومية. وتعتبر First Solar في يومنا هذا أكبر جهة مصنعة للطاقة الشمسية الفولتضوئية في النصف الغربي من الكرة الأرضيّة. في العام 2009، استقال من منصبه الذي كان يؤدي فيه العمليات اليومية وهو يرأس حاليًا اللجنة التقنية التابعة للشركة، بينما يصب تركيزه مجددًا على عناصر أساسية أخرى تتعلق بالصناعة العملية للطاقة الخالية من الكربون.

