‫الرئيس “شي” يتفقد محافظة تشينغهاي شمال غرب الصين

Posted on 3 hours ago by tngadmin

بكين, 10 يونيو/حزيران، 2021 / PRNewswire / — تقرير من سي سي تي في+:

بدأ الرئيس الصيني “شي جين بينغ” يوم الاثنين جولة تفقدية في محافظة تشينغهاي شمال غرب الصين، وهو يشغل كذلك منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

أجرى الرئيس “شي” في شينينغ، عاصمة المحافظة، زيارة لشركة تنتج السجاد وتساءل عن كيفية استفادة الشركة من مزايا الموارد المحلية واستخدام مفاهيم جديدة في التصميم لتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها وتوفير الوظائف وزيادة دخل السكان المحليين.

كما زار الرئيس “شي” مجتمعًا سكنيًا في شينينغ للاطلاع على الجهود المبذولة لتعزيز صورة الحزب وتحسين الحوكمة على مستوى المجتمع المحلي وإحراز تقدّم وتوطيد الوحدة العرقية.

رابط: https://www.youtube.com/watch?v=1zcgV-xCyyg

فيديو – https://www.youtube.com/watch?v=1zcgV-xCyyg 

RELATED ARTICLES
Dynasty Targets Global Upscale Real Estate Market With Innovative Cryptocurrency
Dynasty Targets Global Upscale Real Estate Market With Innovative Cryptocurrency
29 mins ago
﻿Colombian author underlines importance of past regarding unrest in his country
﻿Colombian author underlines importance of past regarding unrest in his country
40 mins ago
‫استهداف Dynasty لسوق العقارات العالمي رفيع المستوى من خلال عملة مشفرة مبتكرة
‫استهداف Dynasty لسوق العقارات العالمي رفيع المستوى من خلال عملة مشفرة مبتكرة
1 hour ago
‫الاستثمار في شركات الابتكار الإسرائيلية يصل إلى 10.5 مليار دولار، محطمًا الرقم القياسي لعام 2020 في أقل من ستة أشهر
‫الاستثمار في شركات الابتكار الإسرائيلية يصل إلى 10.5 مليار دولار، محطمًا الرقم القياسي لعام 2020 في أقل من ستة أشهر
1 hour ago
بورشه تتخطى المألوف وتصل إلى أقصى الحدود لبدء إطلاق تايكان كروس توريزمو الجديدة
بورشه تتخطى المألوف وتصل إلى أقصى الحدود لبدء إطلاق تايكان كروس توريزمو الجديدة
1 hour ago
‫CGTN: إذا كنت تطور نفسك يوما بعد يوم، فستجد تطويرا كل يوم
‫CGTN: إذا كنت تطور نفسك يوما بعد يوم، فستجد تطويرا كل يوم
2 hours ago

Categories

Trending News

Archives

Proudly powered by WordPress | Theme: BuzzNews by spiderbuzz.