‫الرئيس التنفيذي سو هوا لشركة كوايشو: كوايشو تصل عالميًا إلى مليار مستخدم نشط شهريًا

بكين، 24 يونيو/حزيران 2021 / PRNewswire / — عقدت مجموعة وسائل الإعلام الصينية ( CMG ) وكوايشو مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا للإعلان رسميًا عن شراكة استراتيجية لفيديو قصير حول دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022. تمتلك كوايشو الآن حقوق البث الرسمية لأولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد بكين الشتوية 2022. كوايشو هي أول منصة فيديو قصير وبث مباشر على مستوى العالم لتصبح هيئة البث الرسمية للألعاب الأولمبية.

وقد أكد سو هوا، الرئيس التنفيذي لشركة كوايشو تكنولوجي، في المؤتمر أن كوايشو سوف تظل وفية لتطلعاتها الأولية في تسجيل ومشاركة قصص حياتية. كما أشار إلى أنه شرف لكوايشو أن تكون قادرة على توثيق الألعاب الأولمبية والاستمتاع بها مع جميع المستخدمين. كشركة رائدة منذ عام 2011، أتاحت كوايشو لمستخدمي الإنترنت على مستوى العالم الفرصة لتسجيل قصص حياتهم ومشاركتها. وقد شهدت المنصة نموًا وتطورًا في مختلف جوانب المجتمع وأصبحت تدريجيًا قاعدة لمنصات التواصل الاجتماعي الحديثة. تضم كوايشو حاليًا مليار مستخدم نشط شهريًا من جميع أنحاء العالم. حيث يتفاعل الأشخاص من بلدان مختلفة ومن مختلف الأعمار وأنماط حياة متنوعة مع بعضهم البعض ويتبادلون تجاربهم المختلفة. تم اختيار كوايشو لأن مبادئها ومجتمعاتها تتماشى مع روح الألعاب الأولمبية.

وقد ذكر سو أيضًا أن شراكات كوايشو المتعددة الناجحة مع مجموعة وسائل الإعلام الصينية سمحت لكوايشو باستكشاف طرق جديدة للسماح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة مشاركة للأحداث أكثر ملاءمة ‎ ‎وواسعة النطاق. فعلى سبيل المثال، تم بث العرض المباشر لأول مرة من زوايا متعددة خلال الاحتفال باليوم الوطني لعام 2019، والذي حصد أكثر من مليار مشاهدة. علاوةً على ذلك، أطلق حفل رأس السنة الجديدة 2020 الذي نقله تلفزيون الصين المركزي ميزة تفاعلية جديدة من كوايشو وهي “مقاطع الفيديو + الإعجابات”. وقد جمعت الميزة الجديدة أكثر من 63.9 مليار تفاعل – تم تعريفه على أنه تعليق من المستخدم وإرسال مغلفات حمراء – وحتى قد سجلت رقم قياسي جديد لعدد الإعجابات لحدثٍ ما. ألهمت هذه الميزة المستخدمين ليشاهدوا الآن حفل رأس السنة الجديدة على شاشات مزدوجة للحصول على تجربة معززة.

كوايشو واثقة من توفير بث عالي الجودة للألعاب حيث أن المنصة هي موطن لمجتمعات رياضية مزدهرة ولديها خبرة كبيرة في استضافة البث حول الأحداث الرياضية الكبرى. ووفقًا لسو، يوجد ما يقرب من 50000 منشئ محتوى رياضي عالي الجودة و150 مليون مستخدم من عشاق الرياضة في كوايشو. حاليًا، يغطي المحتوى الرياضي على كوايشو رياضات مثل كرة القدم وكرة السلة والملاكمة والسنوكر والسباقات والرياضات العنيفة والرياضات الخارجية. في مارس/آذار، أصبحت كوايشو شريك البث المباشر الرسمي والفيديو القصير لاتحاد كرة السلة الصيني ( CBA ). وقد بلغ إجمالي مشاهدات البث المباشر خلال موسم 2020-2021 حوالي 810 ملايين وحقق أكثر من 360 مليون تفاعل. قام مستخدمو كوايشو أيضًا بإعادة توجيه المحتوى من البث المباشر لإنشاء محتوى هادف وثري خاص بهم، مما يشير إلى أنه حدث كان ناجحًا للغاية.

بالنسبة للشراكة مع الألعاب الأولمبية، أعلنت كوايشو عن خطط للاستفادة من إمكاناتها الفريدة وخبرتها التكنولوجية لإنشاء سلسلة من الميزات التفاعلية التي يمكن أن تسمح للمستخدمين بالمشاركة افتراضيًا كجزء من الأولمبياد. في الوقت نفسه، تلتزم كوايشو بتحسين أساليبها الترويجية للألعاب، لاستكشاف زوايا مختلفة لالتقاط صور للألعاب وضمان التغطية الكاملة لجميع الأحداث. ستعمل كوايشو مع مجموعة وسائل الإعلام الصينية على أمل إنتاج التجربة الأكثر تفاعلية للتغطية الشاملة للألعاب الأولمبية في التاريخ.