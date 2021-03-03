‫”الحكير” و”المراكز العربية” تستحوذان على 51٪ من منصة “فوغا كلوسيت” الإلكترونية لبيع الأزياء بالتجزئة لتعزيز تجربة التسوّق في السعودية

– ستساهم عملية الاستحواذ بخلق تجربة تسوق شاملة مميزة ومتكاملة للمستهلكين والتجار

– سيعزز الاندماج البصمة التجارية الإلكترونية الإقليمية لموقع “فوغا كلوسيت” الذي يزوره أكثر من 12 مليون مستخدم من منطقة الشرق الأوسط

– تجتمع الشركات الثلاثة الرائدة إقليمياً معاً لإنشاء منصة للبيع بالتجزئة ذات إمكانات نمو استثنائية وتضم مجموعة لا تضاهى من العلامات التجارية

الرياض ولندن3 مارس 2021/PRNewswire/ –أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه “الحكير”، الشركة الرائدة في تجارة الجملة والتجزئة في المملكة العربية السعودية، وشركة المراكز العربية، المالك والمطوّر والمشغّل الرائد للمجمّعات التجارية ذات المعايير العالمية في المملكة العربية السعودية (معاً “المشترون”)، عن استحواذهما على 51٪ من شركة “فوغا كلوسيت”، وهي منصة إلكترونية لبيع الأزياء مقرها في المملكة المتحدة وتوفر أكثر من 400 علامة تجارية لأحدث تشكيلات ملابس النساء والرجال والأطفال لمحبي الموضة في منطقة الشرق الأوسط.

سيستحوذ المشترون على حصة 41.2٪ من الأسهم الحاليةلشركة “فوغا كلوسيت”، بناءً على تقييم مالي قدره 60 مليون دولار أمريكي، يخضع لآلية الدفع الإضافي مشروطة بمستويات نمو معينة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ضخ 12 مليون دولار أمريكي في رأس مال الشركة لزيادة تواجدها في السوق السعودية وتعزيز نمو قاعدة عملائها ودعم دمج العلامات التجارية التابعة لشركة الحكير وشركة المراكز العربية في منصة التجارة الإلكترونية. وستمتلك الحكير والمراكز العربية بعد إتمام الصفقة حصة مجمعة تبلغ 51٪ في شركة “فوغا كلوسيت”.

ومن المقرر أن يتم دمج “فوغا كلوسيت” ضمن مشروع مشترك سوف ينشأه المشترون لدعم تطوير الفرص المستقبلية الهادفة إلى بناء تجربة تسوق شاملة مميزة للمستهلكين والتجار في السعودية على حدٍ سواء. وتشتمل الخطط المستقبلية إطلاق برنامج ولاء للعملاء، وشركة لتمويل المستهلكين.

وتعليقاً علىعملية الاستحواذ، قال مروان مكرزل، الرئيس التنفيذي لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه: “إن استثمارنا في المنصة الإلكترونية “فوغا كلوسيت”هو خطوة مهمة في تحقيق استراتجية شركتنا وفرصة كبيرة لتنمية أعمالنا. ونعتبر هذا الاستحواذ الاستراتيجي على منصة تجارة إلكترونية إقليمية كبيرة، الطريق الصحيح لتعزيز موقعنا الريادي و مكانتنا التنافسية في سوقنا الأساسي في المملكة العربية السعودية . ونؤكد بأننا سنواصل التزامنا ببرنامج التكامل الرقمي الخاص بنا والتحول إلى وجهة تسوَق تلبي مختلف أنماط الحياة العصرية . ومن خلال منصة “فوغا كلوسيت”, نتطلع إلى تقديم مجموعةواسعة من العلامات التجارية عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، وتلبية متطلبات العملاء المتزايدة للحصول على تجربة شاملة حقيقية فضلاً عن توسيع النطاق الجغرافي لعلاماتنا التجارية.”

يتمثل الهدف الاستراتيجي الرئيسي لمشتري “فوغا كلوسيت” في تسريع التحول الرقمي وإنشاء مشروع تجارة تجزئة حديث. ويعتبر التعاون مع منصة تجارة إلكترونية رائدة الركيزة الأولى لهذه الاستراتيجية، وذلك بهدف إنشاء شراكة رائدة في قطاع تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية تستفيد من نموذج عمل “فوغا كلوسيت” الذي يركز على خدمة العملاء، وسلسلة لوجستية فعالة، وفهم عميق لاتجاهات الموضة الإقليمية والعالمية.

وتقدم “فوغا كلوسيت” علامات تجارية أوروبية فريدة مع تركيز كبير على تقديم خدمة عملاء مميزة في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها شريكاً مثالياً للحكير وشركة المراكز العربية.

من جانبه، قال فيصل بن عبدالله الجديعي، الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية: “تماشياً مع طموحنا في إنشاء أول منصة رقمية متخصصة للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، ستعزز شراكتنا مع “فوغا كلوسيت” بشكل كبير من أريحية مستأجري وزوار مراكزنا التجارية وإشراكهم بمنظومة عملنا . كما ستضيف هذه الشراكة قيمة كبيرة لأعمالنا من خلال تمكيننا من تقديم خدمات أكثر شمولية لجميع مستأجري مراكزنا التجارية، ومنح علاماتهم التجارية تواجداً أوسع عبر الإنترنت. وكذلك سنتمكن مستقبلاً من تزويد زوار مراكزنا التجارية ببرنامج ولاء متخصص ومتقدم، وكذلك حلول تمويل استهلاكية مبسطة ومبتكرة. نحن متحمسون جداً للشراكة مع “الحكير” و “فوغا كلوسيت” التي تأتي في الوقت الذي نبدأ فيه فصلاً جديداً من أعمالنا.”

ستعزز شركة المراكز العربية خدماتها المقدمة لمستأجري مراكزها التجارية لتشمل تواجداً عبر الإنترنت، وبالتالي توفر لهم قناة إضافية للمبيعات. وفي نفس الوقت، سيتم تحسين وتوسيع منصة “فوغا كلوسيت” لتوفر تجربة فائقة عبر الإنترنت أو حتى خارج الإنترنت من خلال قنوات لوجستية داعمة موحدة، كما ستسهم عملية الاستحواذ هذه في تميز “فوغا كلوسيت” عن نظرائها الإقليميين من خلال توفير خصائص فريدة مثل “اشتر عبر الإنترنت واستلم في المتجر”، و “اشتر عبر الإنترنت وأعد في المتجر”.

بدورها، قالت حنين حمارنة، الرئيس التنفيذي لشركة “فوغا كلوسيت”: “تعتبر الشراكة مع الحكير والمراكز العربية في سوقنا الرئيسي، المملكة العربية السعودية، خطوة استراتيجية لـ “فوغا كلوسيت”. لقد قمنا بتأسيس منصة أزياء رائدة متعددة العلامات التجارية مع سجل حافل من النجاح في تلبية المتطلبات المتطورة للمستهلكين في كافة أنحاء الشرق الأوسط، مدعومة بالتوافق الوثيق والتكامل السلس مع موردي الأزياء السريعة الأوروبيين ذو أصحاب السمعة الكبيرة والحضور القوي عبر الإنترنت. ستدعم هذه الشراكة، والاستثمارات الجديدة التي ستجلبها، تنفيذ وتسريع خطط النمو الطموحة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ، كما ستساعدنا على التوسع السريع في سوق منتجات موردينا. نطلع لفرصة حصولنا على الدعم والعمل عن كثب مع اثنين من الشركات الرائدة إقليمياً من أجل بناء سوق ضخمة ومتنامية”.

وستواصل “فوغا كلوسيت” إدارة وتشغيل موقعها الإلكتروني الحالي vogacloset.com بشكل مستقل بقيادة فريق الإدارة الحالي. حيث التزم الفريق التنفيذي، الذي يتضمن الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، بالبقاء في العمل وقيادة الشركة على مدار السنوات الخمس القادمة على الأقل. كما سيتم تشكيل مجلس إدارة يحكم التوجيه العام والإشراف والإدارة في شركة “فوغا كلوسيت” ويتألف من سبعة أعضاء؛ اثنان ترشحهما شركة المراكز العربية، واثنان ترشحهما شركة الحكير، وثلاثة يرشحهم المساهمون التنفيذيون.

الجدير بالذكر أن عملية الاستحواذ ستكون خاضعة لاستيفاء شروط تمهدية مختلفة، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية يونيو 2021.

تعليق على الصورة: من اليسار إلى اليمين – فيصل بن عبدالله الجديعي، الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية، وفواز عبدالعزيز الحكير، رئيس مجلس إدارة شركة الحكير وشركة المراكز العربية، ومروان مكرزل، الرئيس التنفيذي لشركة الحكير.

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نبذة حول فواز الحكير وشركاه

تأسست شركة فواز الحكير وشركاه (المعروفة باسم “الحكير “) في عام 1990م من قبل فواز وسلمان وعبد المجيد الحكير. وتعد الشركة منذ تأسيسها من الكيانات الرائدة في تجارة الجملة والتجزئة في المملكة العربية السعودية والشركة الوحيدة من نوعها المدرجة في أسواق الأسهم بالشرق الأوسط. وتنفرد الشركة بالقدرة على اقتناص الفرص الجذابة واختراق الأسواق الناشئة والاستجابة لمتطلبات السوق، مستفيدة من القيم والمبادئ القوية التي ترتكز عليها أنشطتها والتي تتمثل في الجودة والابتكار والثقة وتقديم أعلى مستويات الخدمة. ومنذ افتتاحها لأول متاجرها عام 1991م، تسارعت وتيرة نمو الشركة بشكل متزايد حتى أصبحت استثماراتها اليوم تتجاوز 1,800 متجر في 100 مركز تجاري عبر 13 دولة مختلفة. وتمتلك الشركة قاعدة واسعة من منافذ البيع بالتجزئة على مساحة قابلة للتأجير تصل إلى نحو500 ألف متر مربع. وتحظى الشركة بفريق من أعلى الكفاءات يضم أكثر من 12,000 موظف. وتضم الشركة أكثر من 90 علامة تجارية تتنوع بين الملابس النسائية، والملابس الرجالي، ومستلزمات الأطفال وحديثي الولادة، والأحذية والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، فضلاً عن إدارة وتشغيل كبرى المتاجر الشاملة والمقاهي. مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: https://www.fahretail.com/. com

نبذة حول شركة المراكز العربية

المراكز العربية هي أكبر مالك ومشغل ومطور لوجهات تسوق عصرية رائدة في المملكة العربية السعودية، ونجحت على مدى ما يقرب من عقدين في تقديم مجموعة متكاملة من مراكز التسوق والترفيه عالية الجودة بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية، كما تمتاز مراكزها بمواقعها المتميزة التي تم اختيارها بعناية في بعضٍ من أكثر المناطق جاذبية في البلاد بهدف تلبية جميع احتياجات التسوق والترفيه والخدمات الأخرى. واعتباراً من 31 ديسمبر 2020م، تدير المراكز العربية محفظة من 21 مركزاً تجارياً تقع في مواقع استراتيجية في 11 مدينة سعودية. وتدير الشركة بعضاً من أبرز المراكز وأكثرها شهرةً في البلاد، بما في ذلك مول العرب بجدة، ومول الظهران، والنخيل مول بالرياض – الذي تم الاعتراف به في مؤتمر عالم الرفاهية العربي عام 2017م باعتباره مركز التسوق المفضل لدى الزوار في الرياض. وكذلك تضم مراكز الشركة التجارية أكثر من 4100 متجر، و1100 علامة تجارية واستضافت ما يقرب من 111 مليون زائر خلال السنة المالية 2020م. لمزيد من المعلومات حول شركة المراكز العربية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.arabiancentres.com

نبذة حول “فوغا كلوسيت”

“فوغا كلوسيت” هي شركة تجارة إلكترونية رائدة في مجال تجارة الأزياء، تركز على الشرق الأوسط، وتأسست في لندن في العام 2013 بهدف توفير منتجات الأزياء السريعة والتجميل الأوروبية العصرية للمستهلكين في الشرق الأوسط. نجحت “فوغا كلوسيت”، منذ العام 2015، في زيادة مبيعاتها بمعدل نمو سنوي مركّب تجاوز 70٪ لبيع المنتجات في المملكة العربية السعودية وأسواق الشرق الأوسط الرئيسية الأخرى التي تتضمن الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن والعراق. تعمل “فوغا كلوسيت” باستمرار على تحسين عروضها من خلال إضافة فئات جديدة وعلامات تجارية فريدة إلى جانب الترويج المستمر لمئات المنتجات الجديدة والرائعة عبر منصتها الإلكترونية. وباستخدام أحدث التقنيات وتحليلات البيانات ومحرك التوصيات المعتمد على الذكاء الاصطناعي، توفر “فوغا كلوسيت” لعملائها تجربة تسوق سلسة وممتعة عبر الإنترنت تضاهي تجربة منصات التجارة الإلكترونية الدولية الأكثر تطوراً، إلى جانب برامج خدمة العملاء المخصصة والخدمات اللوجستية المحسّنة التي تعزز ولاء العملاء والمتسوقين. واستقطبت الشركة 12 مليون مستخدم في الشرق الأوسط خلال العام 2020، وكان أكثر من نصفهم من المملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات حول منتجات وعروض “فوغا كلوسيت”، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.vogacloset.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/ media/1448632/Alhokair_ Vogacloset_Acquisition.jpg