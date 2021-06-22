‫الحاجة الملحة للكشف المبكر عن الفطر العفني (فطر الغشاء المخاطي) خلال فترة المرض بكوفيد-19

دونغوان، الصين, 22 يونيو/حزيران 2021 /PRNewswire/ — داء الفطريات العفنية أو الفطريات السوداء، وهي عدوى مدمرة انتشرت في الهند خلال جائحة كوفيد-19، واستحوذت على الاهتمام العالمي. في الآونة الأخيرة، وصلت حالات الإصابة بالفطريات العفنية في البلاد إلى أكثر من 57150 وأدت إلى وفاة 54٪ منهم . وبصرف النظر عن الارتباط بارتفاع معدل انتشار مرض السكري في الهند، وصّفت البلدان التي بها إصابات بكوفيد-19 (باكستان، وروسيا، ونيبال،‎ ‎وتشيلي ، والبرازيل وغيرها) أنها تواجه نفس المشكلة، ويجب أن تثير القلق بالمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بمرض السكري ومعدلات الإصابة بكوفيد-19.

لسوء الحظ، يتم دائماً تشخيص داء الفطر العفني متأخراً أثناء الرعاية الصحية لفترات طويلة لمرضى فيروس كوفيد -19 مما يؤدي إلى تدهور الوضع. كشركة تقوم بالبحث المستمر والمساهمة في الأمراض المعدية الرئيسية في العالم مع مهمة التمكين لتحديد المرض في وقت مبكر، وأكثر دقة وملاءمة وبأسعار معقولة شركة فابون للتكنولوجيا الحيوية. (شركة فابون للتكنولوجيا الحيوية) تدعو إلى التعاون مع‎ ‎الشركاء الأكاديميين والصناعيين ‎ ‎في تطوير الاختبارات التشخيصية لداء الفطر العفني لتخفيف التحديات‎ ‎من خلال مشاركة قدرات منصات تطوير المواد الخام الأولية ومنصات تطبيق الكشف النهائية .

شركة فابون للتكنولوجيا الحيوية هي واحدة من موردي المواد الخام الرئيسية لكشف عن كوفيد-19 مع تجارب مثبتة تساعد الشركاء على إطلاق كواشف لكوفيد-19 معتمدة في وقت قصير. تمتلك الشركة أكثر من 1000 شريك للتشخيص المختبري في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 10 سنوات من العمليات التجارية في الهند. ويمكن لمنصات التكنولوجيا الخاصة بها أن تتطابق مع عملية البحث والتطوير من الشركاء بسهولة وتوفر الدعم من اكتشاف العلامات الحيوية إلى التسويق. من خلال منصات تطبيق مختلفة من شركة فابون للتكنولوجيا الحيوية (الذهب الغرواني / التألق المناعي / الفحص المناعي المرتبط بالانزيم (ELISA) / تعديلات تحسين المختبر السريري (CLIA) / مقياس التعرق المناعي المعزز باللاتكس / تفاعل سلسلة البوليميراز (PCR) / إلخ) ، يمكن للعلامات الحيوية إكمال عملية تطوير التطبيق بسرعة. بالنسبة للشركاء الذين يواجهون تحديات في الإنتاج، تتوفر خدمات تصنيع المعدات الأصلية والتصنيع التعاقدي بقدرة تصل إلى مئات الجرامات من كل دفعة. نظراً للعلاقة القوية مع المختبرات ومصنعي التشخيص المختبري في الهند، فإن التعاون مع شركة فابون للتكنولوجيا الحيوية سيكون له إمكانية الوصول إلى المزيد من الموارد والفرص التجارية، مثل العينات السريرية للبحث والتحقق من المنتج، وتكرار التكنولوجيا، وإطلاق المنتج والترويج له، وما إلى ذلك.

مع استمرار تحور الفيروس وتسبب أمراضاً مثل الفطر العفني في تعقيد الوضع، ستكون الاستجابات السريعة من خلال التعاون العالمي أمراً بالغ الأهمية للمناطق التي تعاني من أعباء الرعاية الصحية المثقلة. تلتزم شركة فابون للتكنولوجيا الحيوية بدعم تقدم تشخيص كوفيد-19 من خلال التعاون مع شركاء التشخيص المختبري الدوليين.

حول شركة فابون للتكنولوجيا الحيوية

تأسست شركة فابون للتكنولوجيا الحيوية في عام 2001. مسترشدة بمهمة “تمكين تحديد المرض في وقت مبكر، وأكثر دقة وملاءمة وبأسعار معقولة”، تركز الشركة على الاحتياجات المستقبلية لتطورات التكنولوجيا الحيوية وتزود شركات التشخيص العالمية بمواد خام عالية الأداء في المختبرات التشخيصية، مثل المستضدات والأجسام المضادة، والإنزيمات، بالإضافة إلى الحلول الشاملة مع خدمات الأجهزة والكواشف.

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