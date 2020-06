‫الجوال هو الآن الطريقة الأكثر جدوى لربط أجهزة إنترنت الأشياء بالسحابة، شركة كافلي وايرلس تطلق هابل 99

Cavli Wireless is an Internet of Things enabler كافلي وايرلس هي شركة تركز على تمكين إنترنت الأشياء تهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على قطاع إنترنت الأشياء من خلال مجموعة منتجات البرامج إلى الأجهزة، بما في ذلك الوحدات الخلوية، والاتصال العالمي، والنظام الأساسي السحابي. تمكن مجموعة حلول كافلي صانعي منتجات إنترنت الأشياء ومؤسساتها من بناء حلول إنترنت الأشياء الخاصة بهم وتوصيلها وتوسيع نطاقها عبر المناطق الجغرافية بأكثر طريقة آمنة وسلسة ممكنة.

