‫الجهود الشاملة لشركة زومليون توتي أكلها: معدات تحريك التراب من زومليون تبلغ عن ارتفاع في مبيعاتها بنسبة 800% سنويا في النصف الأول من 2020

شانغشا، الصين، 29 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — سجلت شركة زومليون لعلوم وتقنيات الصناعات الثقيلة المحدودة (زومليون) ارتفاعا بنسبة 800% في حجم مبيعاتها في معدات فئة حفر وتحريك التراب على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من العام 2020، وذلك وفقا لإحصاءات نشرتها جمعية معدات البناء الصينية.

باعتباره أحد القطاعات التي طورتها شركةزومليونبقوة في السنوات الأخيرة، حققت ماكينات تحريك التربة نموًا ملحوظًا هذا العام نتيجة للجهود الشاملة في ابتكار المنتجات، وتوسيع شبكة السوق، والمبيعات، وتحسين الخدمات.

وقال السيد تشين جيانغبو، مدير منتجات شركةزومليونلآلات تحريك التربة، “إن سلسلة E-10 من آلات الحفر، التي تم تطويرها بشكل مشترك من قبل فرق البحث والتطوير في الصين وأميركا الشمالية وتم إطلاقها في العام الماضي، هي سلسلة منتجات الجيل الجديد التي تلبي احتياجات السوق الصينية وتعزز بشكل فعال القدرة التنافسية لسوقزومليون.”

تتكون سلسلة الحفارات E-10 من 9 طرازات تتراوح من ZE60E-10 إلى ZE485E-10، وتغطي مستويات الحمولة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. تعمل السلسلة الجديدة على تحسين مطابقة الطاقة بشكل شامل، والتحكم الهيدروليكي، والكابينة، والمكونات والأجزاء الرئيسية الأخرى لتحسين أداء المنتج وإمكانية التحكم فيه وتقليل استهلاك الوقود. شهدت المنتجات ارتفاعًا حادًا في المبيعات بعد إطلاقها في أيلول/سبتمبر 2019.

استجابةً لـجائحة كوفيد-19، ابتكرت شركةزومليون لتحريك التراب استراتيجية تسويق خاصة بها من خلال نقل قنوات التسويق التقليدية عبر الإنترنت. فقامت ببناء صالات عرض إلكترونية عبر الإنترنت للمنتجات وأطلقت فعاليات خيرية وتسوقية مباشرة. كما وسعت الشركة قنوات التوزيع الخاصة بها من خلال توقيع اتفاقيات مع وكلاء عامين مفوضين في سيتشوان وشنغهاي وشاندونغ ومقاطعات ومدن أخرى. من خلال زيادة الوصول إلى المناطق المحلية، تهدف الشركة إلى توفير حلول مبيعات وخدمات شاملة في عبارات ما قبل البيع، وداخل المبيعات، وما بعد البيع، وخلق قيمة أكبر للعملاء.