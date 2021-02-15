‫الجمعية الخاصة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية تعيّن الدكتور أجاي ماثور كمدير عام جديد

يعلن التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) عن تعيين الدكتور أجاي ماثور مديرًا عامًا جديدًا له بعد انتخابه في أول جمعية خاصة عُقدت عبر الإنترنت.

تأسس التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، وهو عبارة عن تحالف مؤلف من 73 دولة عضوًا، في نهاية عام 2015 لحث الجميع على طلب الطاقة الشمسية الآمنة والمستدامة وميسورة التكلفة واستخدامها. ويهدف إلى استقطاب أكثر

من تريليون دولار أمريكي من الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 من خلال الدعوة المركزة والدعم السياسي والتنظيمي وبناء القدرات والتغلب على الحواجز المفترضة أمام الاستثمار.حلّ الدكتور ماثور محل السيد أوبيندرا تريباثي الذي شغل منصب المدير العام منذ تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) عام 2015.

تم تعيين الدكتور ماثور قائدًا في التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) في عام تحتل فيه معالجة التزامات التحول العالمي لتغير المناخ مركز الصدارة: بدأ عام 2021 بتركيز الولايات المتحدة المتجدد على المناخ من خلال إدارة بايدن وسيتوج بمؤتمر COP26، وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في المملكة المتحدة في نوفمبر. يستعد التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) لتجديد التزامه تجاه التحول العالمي للطاقة الشمسية من خلال القيادة الجديدة، بصفته المنتدى الوحيد متعدد الأطراف المخصص للتحول للطاقة الشمسية والاستفادة من الإنجازات البارزة الحالية، بما في ذلك تجميع الموارد المتوفرة في الدول الأعضاء فيه وتحقيق وفورات الحجم للحد من تكاليف الطاقة النظيفة.

وفي حديثه أمام الجمعية الخاصة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، قال الدكتور ماثور: “يشرفني أن أتولى قيادة التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وأنا متحمس بشأن ما يمكننا تحقيقه بالتعاون مع أعضائنا وشركائنا من أجل الانتقال إلى مستقبل أكثر أمانًا واستدامة وعدلاً وازدهارًا للجميع من خلال الطاقة الشمسية.

“إن التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) يلعب دورًا حيويًا للمساعدة على تأسيس البنية الأساسية والنظام البيئي لمستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية. ومع وجود أسُس قوية قائمة بالفعل، ينصب تركيزي المباشر على تحديد الفرص ورأس المال واستقطابهما للتعجيل بأهداف استخدام الطاقة الشمسية لدينا على المديَين المؤقت والطويل”.

يتمتع الدكتور ماثور، الذي سيتولى إدارة التحالف الدولي للطاقة الشمسية في 15 مارس 2021، بالكثير من الخبرات القيادية في كافة المجالات الرئيسية لتحول الطاقة، بدءًا من السياسات والأبحاث وتسويق التكنولوجيا ووصولاً إلى التمويل والتعاون الدولي والتنمية المؤسسية. حاليًا، يشغل الدكتور ماثور كذلك منصب المدير العام لمعهد الطاقة والموارد (TERI) الذي يُعدّ المحرك الرئيسي لتحول الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة والحد من تلوث الهواء في المناطق الحضرية على مدى السنوات الخمس الماضية، وقد شغل الدكتور ماثور مناصب قيادية في مكتب كفاءة استخدام الطاقة وصندوق المناخ الأخضر. وفي عام 2020، حصل على جائزة إنجاز العمر IconSWM-CE لإسهامه في حماية البيئة.

أضافت السيدة باربرا بومبيلي، وزيرة التحول البيئي في الجمهورية الفرنسية والرئيس المشارك للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ( ISA ) قائلة: “في الوقت الذي وصلنا فيه إلى منعطف جديد بالقرار الأخير الذي اتخذناه بفتح باب العضوية في التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن فرنسا، بوصفها الرئيس المشارك للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، تقدم دعمها الكامل إلى الدكتور ماثور. ونحن على ثقة تامة بأنه الشخص المناسب لمتابعة تطوير التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، وخاصة من خلال إدارته العالمية الشاملة القوية ودعمه للمبادرات الملموسة لتيسير نشر الطاقة الشمسية، مثل برنامج “STAR-C“.

صرح السيد آر. ك. سينغ، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة للهند ورئيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية ( ISA ) قائلاً: “لقد نما التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) ليصبح هيئة عالمية قادرة على أن تعمل بفعالية من أجل الوصول إلى الطاقة وأمن الطاقة وتحولها. وأتطلع إلى العمل البنّاء تحت إشراف مديرنا العام الجديد، وإلى جانب الأعضاء الموقرين الآخرين، من أجل الدفع بهذا التكليف المهم قُدمًا على خلفية من الدعم المتزايد في مختلف أنحاء العالم للتحول منخفض الكربون”.

صرّح ألوك شارما، رئيس مؤتمر COP26، قائلاً: “يسرني أن يتولى الدكتور أجاي ماثور، وهو صديق مهم للغاية لـ COP26، هذا المنصب المهم. كان التحالف الدولي للطاقة الشمسية شريكًا رئيسيًا في دفع التعاون الدولي الذي نحتاج إليه من أجل مستقبل منخفض الكربون، وأتطلع إلى العمل معًا قبل انعقاد مؤتمر COP26 في نوفمبر”.

علَّق المدير العام المنتهية ولايته السيد أوبيندرا تريباثي قائلاً: “إنني ممتن لجميع الدول الأعضاء على ثقتهم ودعمهم على مدار السنوات الخمس الماضية التي شهدت نمو التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) من فكرة إلى منظمة دولية للطاقة الشمسية يُعتَمد عليها كما هو حالها اليوم. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرى عددًا متزايدًا من الدول تنضم إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) للتعاون معًا من أجل تجميع الجهود والموارد اللازمة للانتقال بالطاقة الشمسية إلى المستوى التالي”.

نبذة عن التحالف الدولي للطاقة الشمسية

تم إطلاق التحالف الدولي للطاقة الشمسية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP21) في باريس، ووسّع نطاق عضويته مؤخرًا ليشمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. توجد 90 دولة موقّعة و193 دولة عضوًا محتملاً.يوفر التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) منصة مخصصة للتعاون، يمكن من خلالها للمجتمع العالمي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الثنائية ومتعددة الأطراف والشركات والصناعة وأصحاب المصلحة الآخرون، الإسهام في المساعدة على تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة استخدام الطاقة الشمسية وجودتها لتلبية احتياجات الدول الأعضاء المحتملة في التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) من الطاقة بطريقة آمنة ومريحة وميسورة التكلفة وعادلة ومستدامة.



الإنجازات الرئيسية البارزة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)

– جمَّع التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) طلبات طاقة مقدارها 23 جيجاوات من برامج الطاقة الشمسية المختلفة بقيمة 13 مليار دولار أمريكي

– قاد التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) عملية اكتشاف الأسعار لمشروع إنشاء 272 ألف مضخة شمسية، مع خفض التكاليف بنسبة أكثر من 40%

– شكَّل التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) لجنة توجيه دولية لتأسيس البنك الدولي للطاقة الشمسية

– أصدر التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) خطاب ترسية إلى اتحاد شركات بقيادة شركة EDF لتصميم خريطة طريق للشبكة العالمية الطموحة في الهند (OOOWOG).

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1438106/ISA_Director_ General_Ajay_Mathur.jpg