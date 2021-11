‫الجمعية الأمريكية الدولية لاختبار المواد” تستحوذ على شركة “وولرس أسوشيتس” الرائدة عالميًا في مجال ذكاء التصنيع للمواد المضافة

مع تشكيل مركز AM CoE في عام 2018، فإنه يُعَد بمثابة شراكة تعاونية بين الجمعية الأمريكية الدولية لاختبار المواد وممثلين عن الصناعة والحكومات والأوساط الأكاديمية، الذين يقومون بإجراء البحث والتطوير الاستراتيجي من أجل تطوير المعايير القياسية عبر جميع جوانب تقنيات AM. كما يهدف المركز إلى تسريع تطوير واعتماد تقنيات قوية من أجل تغيير قواعد اللعبة، من خلال الاستفادة من برامج التدريب والتوحيد القياسي والعروض المتعلقة بالشهادات.

ستعمل الجمعية الأمريكية لاختبار المواد على الاستفادة من علامة وولرس التجارية الحالية، والبناء على تأثيرها في السوق، والوصول إلى كبار صناع القرار في صناعة AM في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يجلب الاستحواذ قيمة جديدة للعديد من المجالات، مما يتيح تبني منتجات وخدمات AM.

ويدعم الاستحواذ رؤية نمو الجمعية الأمريكية لاختبار المواد واستثماراتها من أجل توسيع وجودها في صناعة AM من خلال برامج وخدمات وعروض منتجات قوية. وتشمل هذه العروض الآن ذكاء السوق والخدمات الاستشارية التقنية والاستراتيجية حول أحدث التطورات والاتجاهات في AM. إنها تُكمِل البرامج والخدمات الحالية للجمعية الأمريكية لاختبار المواد من أجل دعم تصنيع تقنيات AM. ومن المتوقع أن يتم دمج الإصدارات المستقبلية من “تقرير وولرس” في بوصلة المنتج الرائد للجمعية الأمريكية لاختبار المواد، وهو منصة اشتراك عبر الإنترنت.

من الآن فصاعدًا، ستقوم شركة فورت كولينز (Fort Collins)، في كولورادو بأعمال تجارية باسم وولرس أسوشيتس، وتدار بواسطة الجمعية الأمريكية الدولية لاختبار المواد. سينضم تيري وولرس، المستشار الرئيسي ورئيس المؤسسة، إلى الجمعية الأمريكية الدولية لاختبار المواد، وسيعمل كرئيس لذكاء سوق تصنيع المواد المضافة. أيضًا، سيصبح نوح موستو من وولرس أسوشيتس المدير الجديد لـ الجمعية الأمريكية لاختبار المواد لذكاء وتحليلات سوق AM. وكلاهما سيعمل تحت مظلة مركز AM CoE الخاص بالجمعية الأمريكية لاختبار المواد.

تتطلع مورجان إلى الجمع بين تقرير وولرس والمجموعة الكاملة من المنتجات والخدمات من وولرس أسوشيتس، مع عمل أعضاء الجمعية الأمريكية لاختبار المواد، ومركز التميز (CoE) لـ AM. وسينتُج عن هذا التوافق إمكانيات جديدة لذكاء واستشارات وموارد الأعمال في مجتمع AM العالمي.

ويست كونشوهوكين، بنسلفانيا, 17 نوفمبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم منظمة المعايير القياسية العالمية (الجمعية الأمريكية الدولية لاختبار المواد (ASTM International عن استحواذها على شركة وولرس أسوشيتس (Wohlers Associates)، وهي شركة ذكاء عالمية رائدة في مجال تصنيع المواد المضافة (AM) وصناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد. وقد تزامن هذا الإعلان مع منتدى المعايير القياسية في فورمنيكست 2021 (Formnext 2021)؛ والذي يُعَد بمثابة المعرض التجاري الرائد لـ AM والجيل القادم من حلول التصنيع الذكية.

Search News Search for:

Advertisement

Archives Archives Select Month November 2021 October 2021 September 2021 August 2021 July 2021 June 2021 May 2021 April 2021 March 2021 February 2021 January 2021 December 2020 November 2020 October 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016