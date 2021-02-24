‫التلفزيون الصيني المركزي “الانتشال من الفقر والخروج منه” إي بي 1: كيف وفت الصين بالتزامها المهيب بالقضاء على الفقر المدقع

Posted on 7 hours ago by

بكين، 24 شباط/فبراير / شباط 2021 / بي آر نيوزواير / – يستكشف فيلم وثائقي جديد من ثماني حلقات بعنوان “الانتشال من الفقر والخروج منه” القصة الداخلية لقضاء الصين بنجاح على الفقر المدقع. الفيلم الوثائقي، الذي أنتجته مجموعة الإعلام الصينية (سي أم جي)، يعرض النظريات والممارسات التي طورتها الصين خلال العملية ويوضح السياسات والنماذج والأفكار الصينية لمكافحة الفقر.

photo of President Xi Jinping with people in poor region

 تم بث الحلقة الأولى، “الالتزام المهيب”، التي تبحث في كيفية وفاء الصين بوعدها بالقضاء على الفقر المدقع بالمعايير الحالية في نهاية العام 2020، على محطة التلفزيون المركزية الصينية (سي سي تي في) يوم الخميس.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1442954/image.jpg 

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=OehgdZOlCO4

RELATED ARTICLES
Episode Six Announces Additional $30 Million in Funding
5 hours ago
‫سيارات إسعاف دبي تستخدم جهاز Vie Scope®
6 hours ago
Pacific Green Appoints Jose Lobo as Vice President of Business Development, Latin America
6 hours ago
‫التلفزيون الصيني المركزي “الانتشال من الفقر والخروج منه” إي بي 1: كيف وفت الصين بالتزامها المهيب بالقضاء على الفقر المدقع
7 hours ago
شركة ويسون إنجنيرنغ تفوز بعقد كبير للهندسة والمشتريات والبناء لمشروع معالجة للغاز من أرامكو السعودية
7 hours ago
‫البناء على نظام الرسائل 5 جي وتمكين الاقتصاد الرقمي الجديد
8 hours ago

Categories

Trending News

Archives

Proudly powered by WordPress | Theme: BuzzNews by spiderbuzz.