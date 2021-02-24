‫التلفزيون الصيني المركزي “الانتشال من الفقر والخروج منه” إي بي 1: كيف وفت الصين بالتزامها المهيب بالقضاء على الفقر المدقع

تم بث الحلقة الأولى، “الالتزام المهيب”، التي تبحث في كيفية وفاء الصين بوعدها بالقضاء على الفقر المدقع بالمعايير الحالية في نهاية العام 2020، على محطة التلفزيون المركزية الصينية (سي سي تي في) يوم الخميس.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1442954/image.jpg