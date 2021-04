‫البث المباشر لعرض Jetour X70 PLUS يحقق نجاحًا كبيرًا خلال معرض شنغهاي للسيارات

Chery Commercial Vehicle )Anhui( Co., Ltd Building 8, Science and Technology Industrial Park, No. 717, South Zhongshan Road Yijiang District, Wuhu City, Anhui Province, China تشانغ بينغ الهاتف: +8615755339921 البريد الإلكتروني: [email protected] الموقع الإلكتروني: www.cherycv- global.com

Jetour X70 Plus هي تجربة سيارات مصممة حديثًا تجمع بين الطراز الحديث والقوة. ومع مفهوم الخدمة المتمثل في “كل شيء يتمحور حول المستخدم”، قدمت Jetour طريقة جديدة للسفر الذكي والآمن والمريح مع X70 Plus. هذه الإضافة الأخيرة لسلسلة منتجات Jetour تساعد Chery على تعزيز موقعها الاستراتيجي في سوق +travel.

شنغهاي، 23 أبريل 2021 /PRNewswire/ — في العشرين من أبريل 2021، بدأت Jetour، من Chery Commercial Vehicle، أول بث مباشر على فيسبوك لعرض سلسلة سياراتها في معرض شنغهاي للسيارات. وقد كان البث المباشر جزءًا من ظهور Jetour في العرض، والذي تضمن أيضًا الحدث عبر الإنترنت “?Who is Your Hero” والتفاعلات بين Jetour وقادة الصناعة العالميين.

Search News Search for:

Advertisement