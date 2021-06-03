‫الاعتراف بشركة LTI Syncordis كشريك خدمة لـ Temenos للعام

تم تقديم الجائزة عبر الملتقى الافتراضي Temenos Community 2021

مومباي، الهند، 3 يونيو، 2021/PRNewswire/ — حازت شركة LTI Syncordis -وهي شريك عالمي في تنفيذ أعمال Temenos وإحدى الشركات التابعة لشركة Larsen & Toubro Infotech Ltd. (المدرجة في بورصة مومباي برمز: 540005) (والمدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية تحت رمز: LTI)- لقب شريك الخدمة للعام من قبل شركة Temenos وذلك عبر الملتقى الافتراضي TCF 2021.

حافظت شركة LTI Syncordis منذ إنشائها على الالتزام بتحقيق النجاح لمجتمع Temenos وتطورت لتصبح شريكًا عالميًا لتنفيذ الحلول المتكاملة وتكامل الأنظمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن LTI Syncordis هي أول شركة حاصلة على ترخيص “شركة متخصصة في القطاع المصرفي” (PSF) في لوكسمبورغ وهي مخصصة بالكامل لخدمات Temenos مع إمكانات لدعم جميع برامج Temenos ويتم تصنيفها باستمرار مع درجات عالية من الرضا من قبل شركاء خدمات Temenos. اختارت LTI Syncordis شركة Temenos في عام 2020 لإطلاق منصتها المبتكرة لتقديم الخدمات المصرفية كخدمة في سوق بلدان الشمال الأوروبي والتي تمكن البنوك من تحديث الأنظمة المصرفية الأساسية القديمة بسرعة وكفاءة. وبفضل أكثر من 600 من خبراء Temenos في Syncordis وأكثر من 35000 متخصص في مجال التكنولوجيا في LTI، تتربع LTI Syncordis على عرش الشركاء المفضلين لدى عملاء Temenos في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن الابتكار سريع الوتيرة.

وقد صرح السيد Sudhir Chaturvedi، الذي يشغل منصب الرئيس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في شركة LTI قائلاً:

“نحن نؤمن بتقديم التميز ونعمل دائمًا على المضي قدمًا لما هو في صالح عملائنا. إن الاعتراف بالتزامنا لهو أمر رائع ونحن في LTI Syncordis نقدر ذلك كثيرًا. بصفتنا شريكًا مخصصًا لـ Temenos، نتطلع إلى تعزيز شراكتنا المثمرة مع Temenos بشكل أكبر ودفع التحول الرقمي المبتكر في القطاع المصرفي لسنوات عديدة قادمة.”

في حين علق السيد Guillaume Desjonqueres، الرئيس التنفيذي لشركة Syncordis بقوله:

“إنه لمن دواعي سروري تسلم هذه الجائزة نيابة عن جميع موظفينا الذين أسهموا بشكل أساسي في تحقيق هذا الإنجاز. والآن أصبح من الضروري التركيز على التعاون وتقديم أعلى معدلات الجودة للمشاريع الشاملة للمؤسسات المالية ذات الأحجام المختلفة أكثر من أي وقت مضى. إن من شأن تقاسم المسؤولية وتمكين برامج التحول الرقمي المبتكرة الوصول بالخدمات المصرفية إلى مستوى أفضل. وهذا التقدير يعد بمثابة مصدر إلهام لنا. وبالتوازي مع شراكتنا طويلة الأجل مع Temenos، سنظل ملتزمين – لكل من البنوك وعملائها الكرام.”

كما صرحت Alexa Guenoun، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Temenos قائلة:

“يتمتع الشركاء بتأثير مذهل في النظام البيئي الذي طورناه على مدار 27 عامًا في مجال الخدمات المصرفية – فهم يساعدوننا على الابتكار والتوسع وتحسين الخدمات المصرفية لعملائنا والعالم بأسره. وإنه ليسعدني أن أشيد بشركة LTI Syncordis لدورها في تقديم التكنولوجيا التي تخلق تجارب أفضل وأسرع وأكثر ذكاءً، مع زيادة المرونة لمواكبة عالم دائم التغير. وبفضل شركاء مثل LTI Syncordis، أصبح لدينا واحدًا من أقوى المجتمعات وأكثرها ديناميكية ومرونة في هذا القطاع.”

نبذة عن Syncordis:

تقدم Syncordis -وهي إحدى شركات LTI التي يقع مقرها في لوكسمبورغ- مشاريع تكامل أنظمة وتنفيذ حلول متكاملة عالية الجودة مع التركيز حصريًا على برامج الخدمات المصرفية لشركة Temenos مثل Temenos Infinity و Temenos Transact وTemenos Fund Administration وTemenos Wealth و Temenos Payments و Temenos Financial Crime Mitigation بالإضافة إلى Temenos DataSource. Syncordis هي أيضًا الشريك العالمي الوحيد لشركة Temenos المخصص بالكامل لتقديم خدمات Temenos مع إمكانات لدعم جميع مجموعات برامج Temenos. ومع وجود 12 مقرًا لها في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 600 خبير بالإضافة إلى الخدمات التكميلية مثل البرمجيات كخدمة (SaaS) وخدمات دعم الإنتاج المنظمة، تمكن Syncordis عملاءها الدوليين من إتقان تجربة التحول الرقمي لديهم. وهذا يجعل من Syncordis أحد شركاء الخدمات المتكاملة لعملاء Temenos في جميع أنحاء العالم. للتعرف على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.syncordisconsulting.com

نبذة حول LTI:

LTI (المدرجة في بورصة مومباي برمز: LTI) هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم متداخل. ومن خلال تنفيذ المشروعات في 31 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا لعملائنا ونعمل على تسريع تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تمكنهم من القيام برحلاتهم عبر الأجهزة المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي والتحليلات وإنترنت الأشياء والسحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة Larsen & Toubro Limited، وتتميز بما يمنحه لها تراثها الفريد من خبرات واقعية لا مثيل لها لحل أكثر التحديات تعقيدًا أمام المؤسسات في جميع القطاعات. ويسعى فريقنا المكون من أكثر من 35000 موظف لتمكين عملائنا يوميًا إلى تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التي تعتمد على التكنولوجيا وتقديم أفضل قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم. تابعونا عبر @LTI_Global

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شعار Syncordis: https://mma.prnewswire.com/ media/1423335/Syncordis__Logo. jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1044154/LTI_Logo.jpg