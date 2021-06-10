‫الاستثمار في شركات الابتكار الإسرائيلية يصل إلى 10.5 مليار دولار، محطمًا الرقم القياسي لعام 2020 في أقل من ستة أشهر

– تضاعف حجم التمويل المتوسط تقريبًا على أساس سنوي من 6 ملايين دولار في عام 2020 إلى 14 مليون دولار في عام 2021، مما يشير إلى نضوج النظام البيئي

– إسرائيل تتصدر العالم في نمو التمويل بزيادة قدرها 137٪ على أساس سنوي

– مع 30 جولة كبرى، تجاوز عام 2021 بالفعل إجمالي 21 جولة العام الماضي

تل أبيب، إسرائيل، 10 يونيو 2021 — /PRNewswire/ كشفت شركة Start-Up Nation Central يوم الثلاثاء أن قطاع تكنولوجيا الابتكار في إسرائيل قد حطم رقمًا قياسيًا جديدًا في تمويل رأس المال هذا الأسبوع، ووصل إلى إجمالي 10.5 مليار دولار تم جمعها منذ بداية العام، وفقًا لـ Start-Up Nation Finder . وبذلك تكون مطابقة للإجمالي الذي تم جمعه طوال عام 2020 بأكمله، والذي كان بحد ذاته عامًا قياسيًا، في أقل من نصف الوقت.

الاستثمارات في إسرائيل تتجاوز الاتجاهات العالمية

تتجلى الزيادة الملحوظة في الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية (التي يأتي معظمها من مستثمرين أجانب) بشكل أكثر وضوحًا عند مقارنتها بأداء الاستثمار في جميع أنحاء العالم. بينما سجلت إسرائيل زيادة بنسبة 137٪ في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 (وفقًا لـ Start-Up Nation Finder)، كانت الزيادة على مستوى العالم 89٪ فقط. وسجلت أوروبا زيادة بنسبة 123٪ خلال نفس الفترة، بينما شهدت الولايات المتحدة زيادة بنسبة 91٪، وشهدت آسيا زيادة بنسبة 69٪، وفقًا لبيانات PitchBook*.

علق أوري جاباي، الرئيس التنفيذي الجديد لمعهد الأبحاث والسياسات الجديد التابع لـ Start-Up Nation Central : “يشير التمويل القياسي في عام 2021 إلى أن النمو في عام 2020 لم يكن دَفعة قصيرة الأجل مرتبطة بوباء كوفيد، ولكنه يعكس ثقة كبار المستثمرين في النظام البيئي للابتكار الإسرائيلي. وتعكس الزيادة الكبيرة في متوسط حجم الصفقات نظامًا بيئيًا ناضجًا قادرًا على الحفاظ على ميزته التنافسية كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي وتقديم حلول لحل المشكلات. ونأمل أن تُركِّز الميزانية الجديدة للحكومة القادمة المنتظَرَة على السياسات الموجهة نحو النمو، مثل تعزيز الأثر الاقتصادي للنظام البيئي للابتكار، ومعالجة النقص المزمن في رأس المال البشري الموجه نحو التكنولوجيا”.

وقد تضاعف متوسط حجم جولة التمويل أكثر من الضعف على أساس سنوي من 6.8 مليون دولار في عام 2020 إلى 14 مليون دولار بحلول 8 يونيو في عام 2021. ومن حيث جولات النمو (الجولة B أو أعلى)، فقد ارتفع متوسط حجم الجولة من 26 مليون دولار في عام 2020 إلى 46 مليون دولار في عام 2021. كما شهدت الشركات في المرحلة المبكرة زيادة مماثلة في متوسط التمويل من 4 ملايين دولار إلى 8 ملايين دولار.

ويُركِّز الارتفاع الكبير في الاستثمارات في مجال التكنولوجيا العالية والابتكار الإسرائيلي منذ بداية العام على المراحل الأكثر تقدمًا، حيث تم استثمار معظم رأس المال (64٪) في الجولات “C” أو ما بعدها.

لقد حقق عام 2021 بالفعل رقمًا قياسيًا لعدد الجولات الكبرى (استثمارات تزيد عن 100 مليون دولار) تم جمعها، حيث تم الانتهاء من 30 جولة حتى الآن مقارنة بـ 21 جولة كبرى طوال عام 2020 بأكمله. وتُمثِّل هذه الجولات 53٪ من إجمالي رأس المال الذي تم جمعه، وللمرة الأولى تُمثِّل أكثر من نصف إجمالي الأموال المستثمَرة.

يذهب الجزء الأكبر من التمويل إلى شركات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية وحلول المؤسسات

وقد سحبت القطاعات الثلاثة الأولى 6.2 مليار دولار أو 60٪ من إجمالي الاستثمارات. هذه القطاعات كلها برمجيات، موجهة بقوة نحو معاملات الشركات، وقد شهدت زيادات هائلة في الطلب على حلولها خلال العام الماضي مع تغير ممارسات العمل.

Start-Up Nation Central هي البوابة الشاملة للنظام البيئي للابتكار الإسرائيلي. وقد تأسست في عام 2013، وهي منظمة غير ربحية تستفيد من معرفتها ومواردها وشبكة العلاقات الصناعية والحكومية الرئيسية من أجل ربط الحلول التكنولوجية الإسرائيلية المبتكَرة مع الشركات متعددة الجنسيات والحكومات والمستثمرين والمنظمات الغير حكومية من جميع أنحاء العالم.

Start-Up Nation Finder هي عبارة عن منصة مجانية على الإنترنت لتحديد وإشراك مؤسسات التكنولوجيا الإسرائيلية بناءً على اهتمامات العملاء المحددة. وتُعَد منصة أعمال الابتكار هذه بمثابة مركز معرفة شامل للشركات الناشئة الإسرائيلية والمستثمرين ومراكز التسريع والشركات متعددة الجنسيات والابتكار القائم على التكنولوجيا المرتبط بالبحث الأكاديمي. كما تُوفِّر المنصة مفتوحة المصدر معلومات محدثة ورؤى حول الآلاف من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية النشطة.

*تم تقديم استعلام Start-Up Nation Central في 8 يونيو، يتطلب الوصول الكامل الاشتراك.