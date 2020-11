‫الاحتفال بمسابقة ومؤتمر الشركات الناشئة العالمية لـ She Loves Tech للعام 2020 والذكرى السنوية الـ 25 لمؤتمر المرأة العالمي

كانت She Loves Tech فخورة أيضًا بالجمع بين كبار القادة وصانعي التغيير ورجال الأعمال الذين هم أبطال عالميون للنساء في مجال التكنولوجيا. ومن بين متحدثات She Loves Tech للعام 2020 اللواتي اختطفن الأنظار: أريانا هافينغتون، المؤسسة والرئيسة التنفيذي لشركة “ثرايف غلوبال”، جين صن، الرئيسة التنفيذية لموقع Trip.com ، محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة 2030، كاثي ماتسوي – نائبة رئيس مجلس الإدارة، غولدمان ساكس اليابان، ميلاني فيرفير، أول سفيرة أميركية متجولة لقضايا المرأة، آن كيرنز، نائبة الرئيس التنفيذي لماستركارد وغيرهم.

كان موضوع She Loves Tech للعام 2020 لمؤتمرها العالمي هو #SheTechsCharge، الذي عرض كيف تقوم النساء في التكنولوجيا والقيادة بتشكيل ظهور نموذج جديد في عالم ما بعد كوفيد-19. على وجه الخصوص، تمثل رائدات الأعمال جيلًا جديدًا من الابتكار والتقنيات المبتكرة جدا. وقالت مؤسسات She Loves Tech: “لقد شهدنا هذا الاتجاه ينعكس من خلال 3000 طلب لإطلاق شركات ناشئة تلقيناها هذا العام للقطاعات الثلاثة الأكثر شيوعًا وهي الرعاية الصحية والتعليم والتأثير الاجتماعي.”

سنغافورة، 30 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — اختتمت المسابقة والمؤتمر السنوي لـ She Loves Tech العالمي للشركات الناشئة ال <1 6 بنجاح في الفترة بين 21-22 تشرين الثاني/نوفمبر. باعتبارها أكبر مسابقة للشركات الناشئة في العالم للنساء والتكنولوجيا ، أقامت She Loves Tech مسابقات في أكثر من 30 دولة و 6 قارات حول العالم، وكانت الفعالية افتراضية بالكامل للمرة الأولى. فازت شركة كوغنيكور ، وهي منصة ذكاء اصطناعي تمثل أميركا الشمالية، بالمركز الأول وجائزة نقدية قدرها 15,000 دولار من تيجا فنتشرز ، أول صندوق رأسمالي مغامر يركز على المرأة لآسيا الناشئة، مع التركيز على شركات التكنولوجيا في المراحل المبكرة من اقتصاد المرأة.

