‫الاتحاد للطيران وميرال توقعان اتفاقية لإطلاق اسم”اتحاد أرينا”، على أحد أبرز المشاريع  في جزيرة ياس

08 يناير 2020، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة “ميرال”، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي صباح اليوم، توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد للطيران الناقل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحصل بموجبها الأخيرة على حقوق اطلاق اسمها على “ياس باي أرينا”. ووفق الاتفاقية سيعاد تسمية المشروع ليصبح “اتحاد أرينا”. ويعد هذا المشروع أحد أبرز المشاريع التي تطورها شركة “ميرال” حالياً على جزيرة ياس، وأول أرينا داخلية متعددة الأغراض من نوعها في أبوظبي.

وتعد شركة “الاتحاد للطيران” الشريك المثالي الذي سيسهم اسمه في الارتقاء بمكانة هذه الأرينا الترفيهية البارزة على جزيرة ياس، وذلك بفضل سجل الشركة الحافل بالانجازات في ربط العاصمة الإماراتية بالعديد من الوجهات والمحطات الرئيسية حول العالم، مما سيسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة شاملة للترفيه والأعمال والفعاليات الثقافية.

وتلعب كل من “ميرال” و”الاتحاد للطيران” دوراً أساسياً في تحقيق رؤية أبوظبي وتنويع اقتصادها، وسيكون لهذه الاتفاقية انعاكساتها الايجابية على “اتحاد أرينا” الذي ينتظر أن يصبح أحد المرافق الرائدة في مجال الترفيه على مستوى المنطقة وإضافة نوعية مهمة لجزيرة ياس وقطاع الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وفي تعليق له على توقيع الاتفاقية، قال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: “إنه لشرف كبير لنا أن ندخل في شراكة مع مؤسسة في حجم ومكانة “ميرال” لما تلعبه من دور أساسي في قطاع السياحة في أبوظبي وعلى مستوى المنطقة، ونحن سعداء بهذه الشراكة التي ستجمعنا عبر هذا المشروع الطموح الذي من شأنه تعزيز مكانة أبوظبي وجزيرة ياس كوجهة ترفيهية سياحية وثقافية عالمية المستوى. إن إطلاق اسم “اتحاد أرينا” على هذه الوجهة المميزة في جزيرة ياس يعزز حضورنا على الساحة العالمية وتواجدنا الواضح في العديد من المواقع الرياضية والترفيهية ومن أبرزها “استاد الاتحاد” في مدينة مانشستر، موطن فريق مانشستر لكرة القدم. إن هذه الوجهة الجديدة التي سيرتفع اسم “الاتحاد” عليها ستجتذب إلى العاصمة الإماراتية المزيد من المواهب الفذة من حول العالم والتي ستقدم لكل من زوار أبوظبي وسكانها خيارات ترفيهية أوسع وبمستوى عالمي.”

ومن جهته، أفاد محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة “ميرال”، بالقول: “باعتبارها الناقل الوطني لدولة الإمارات، ودورها في ربط عاصمتنا بمختلف المدن والعواصم حول العالم، فإن “الاتحاد للطيران” تعد الشريك المثالي الذي سيسهم رفع اسمه على هذه الأرينا في الارتقاء بمكانته على خارطة الوجهات الترفيهية المحلية والإقليمية والعالمية. وسيشكل الموقع الجديد إضافة مهمة إلى الخدمات الفريدة والتجارب اللافتة التي تقدمها جزيرة ياس وأبوظبي، وسيساهم بالتالي في ترسيخ مكانة “جزيرة ياس” كواحدة من أبرز الوجهات في مجال الترفيه والأعمال. وتعدّ هذه المبادرة خير دليل على التزامنا بتطوير القطاع السياحي وبرؤية قيادتنا الرشيدة القائمة على التنويع الاقتصادي.”

يتخذ “اتحاد أرينا” موقعاً فريداً على الواجهة البحرية لمشروع “ياس باي” في القسم الجنوبي لجزيرة ياس التي تعد أبرز وجهة ترفيهية عالمية المستوى في أبوظبي والتي يقصدها المقيمون والزوار من حول العالم.

وقد تم تصميم “اتحاد أرينا” ليكون أرينا متعددة الأغراض، بقدرة استيعابية مرنة قادرة على استقبال من 200 إلى 18 ألف شخص، واستضافة الأحداث الضخمة والمناسبات الخاصة في أبو ظبي، مثل البطولات الرياضية وفعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والحفلات الموسيقية وغيرها من الأنشطة والفعاليات على مدار العام.

ويعتبر “اتحاد أرينا” الذي ستشغّله “فلاش إنترتينمنت” جزءاً أساسياً من الواجهة البحرية لمشروع “ياس باي” الذي يجري تطويره على مساحة 14 مليون متر مربع في القسم الجنوبي لجزيرة ياس في أبوظبي. ويتألف “ياس باي” من ثلاث مناطق هي؛ “الواجهة البحرية”، و”ريزيدنسز في ياس باي”، والمنطقة الإعلامية التي تضم مجمع twofour54 الجديد. بالإضافة إلى “اتحاد أرينا”، تضم الواجهة البحرية فندق هيلتون، ورصيف بحري يحتوي على 12 مقهى ومطعم، و19 متجراً وناد شاطئي.

التعليق على الصورة: (من اليمين إلى اليسار) محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي في شركة ميرال، وسعادة محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة دائرة الثقافة والسياحة وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، خلال مراسم توقيع الاتفاقية.

نبذة عن “ميرال”

“ميرال” هي شركة متخصصة في تطوير الوجهات على مستوى أبوظبي، تجمع وتوحّد الناس والأماكن من خلال توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. وهي المسؤولة عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بالشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وعقارية، وفنادق ومطاعم ومتاجر تجزئة. واليوم تحتضن جزيرة ياس “عالم فيراري أبوظبي” و”ياس ووتروورلد” و”عالم وارنر براذرز أبوظبي” وملعب “ياس لينكس” للجولف وياس مول وحلبة مرسى ياس ومرسى ياس وسبعة فنادق تشمل فندق “ياس” الشهير. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.miral.ae

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1063401/Miral_Etihad_Airways_Etihad_Arena.jpg