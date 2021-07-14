‫افتتاح منتدى قوييانغ الدولي للحضارة الإيكولوجية لعام 2021

قوييانغ، الصين، 14 تموز/يوليه 2021/PRNewswire/- في الفترة من 12 إلى 13 تموز/يوليه، عقد المنتدى البيئي العالمي غوييانغ 2021 في قوييانغ، جنوب غرب مقاطعة الصين.

يعتبر منتدى قوييانغ الدولي للحضارة الإيكولوجية لعام 2021 المنتدى الدولي الوحيد على المستوى الوطني الذي يتناول موضوع الحضارة الإيكولوجية في الصين. الذي عٌقد منه عشر دورات. وقد عُقد المنتدى تحت عنوان “تنمية خضراء ومنخفضة الكربون، وتعزيز مجتمع الحياة للإنسان والطبيعة” وذلك على شبكة الإنترنت وخارجها.

“تمر الصين عبر رحلة الحضارة الإيكولوجية، بتغيير عميق في مفاهيم وأساليب التنمية.” أدلى بذلك لى تشان شو عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في خطابه الرئيسي فى المؤتمر. وأردف قائلا إن مساحة نمو موارد الغابات في الصين تجاوزت 70 مليون هكتار، لتحتل المرتبة الأولى عالميًا في السنوات العشر الماضية. أنشئت الصين أكبر نظام للطاقة النظيفة في العالم مع نظام الطاقة الشمسية وقدرة طاقة الرياح المركبة وتوليد الطاقة للتبوّأ بذلك المرتبة الأولى عالميًا. “إن تحديث الصين هو تحديث للتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة. نؤيد مفهوم مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية وسنعمل مع المجتمع الدولي لتقديم مساهمات إيجابية في معالجة التحديات المناخية والبيئية العالمية والحفاظ على السلامة الإيكولوجية للأرض “

في يونيو/حزيران 2016، تم اعتماد مقاطعة قويتشو باعتبارها الدفعة الأولى من المناطق التجريبية للحضارة الإيكولوجية الوطنية. لقد صُنف معدل النمو الاقتصادي في قويتشو ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الصين خلال الأرباع الأربعين الماضية. واستحوذ الاقتصاد الأخضر على 42% من إجمالي الناتج المحلي، وبلغت نسبة تغطية الغابات 61.51%. ومن جهته، قال لي تشانشو إن قويتشو لا تستكشف بناء الحضارية الإيكولوجية فحسب، بل تستفيد من إنجازاته أيضًا. إن بناء الحضارة الإيكولوجية في قويتشو هو نموذج مصغر لإنجازات الصين في هذا الشأن. ومن ناحية أخرى، ألقت Shen Yiqin (شين ييتشين)، أمينة لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة قويتشو ورئيسة اللجنة الدائمة لمجلس الشعب في مقاطعة قويتشو كلمة مفادها أن قويتشو ستُعزز أكبر قدر من التطور والميزة التنافسية في مجال البيئة الإيكولوجية الجيدة، وستسعى جاهدة لتحقيق إنجازات جديدة في بناء الحضارة الإيكولوجية.

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