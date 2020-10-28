‫استمتع بإكسبو افتراضيًا “إكسبو 2020 للمحتوى الرقمي الكوري عبر الإنترنت”

المحتويات الرقمية الكورية تقفز إلى العالمية

سيول، كوريا الجنوبية، 28 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — عقدت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الوزير تشو جي يونغ، وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية) ورابطة الأعمال التجارية عبر الإنترنت عبر الهاتف المحمول الكورية (رئيس رابطة الأعمال التجارية عبر الإنترنت عبر الهاتف المحمول الكورية، كوه جين) حفل افتتاح “إكسبو 2020 للمحتوى الرقمي الكوري عبر الإنترنت” في 21أكتوبر، 2 مساءً، في قاعة الاحتفالات الكبرى في مركز ومعرض كويكس بسيول (Seoul COEX Grand Ballroom).

أقيم الحفل افتراضيًا من خلال بث مباشر بسبب كوفيد-19.افتتح مسؤول السياسة البرمجية في وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية (MSICT)، سونغ كيونغ هي، الحفل، مصحوبًا بعبارات ترحيبية من السيد لي وون ووك، رئيس لجنة وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية، وقادة دوليين وكوريين آخرين للاحتفال بافتتاح المعرض.

وبعد الحفل، وقع السيد كوه من رئيس رابطة الأعمال التجارية عبر الإنترنت عبر الهاتف المحمول الكورية (MOIBA) مذكرة تفاهم مع السيد كيم هون باي، رئيس رابطة صناعة الواقع الافتراضي / الواقع المعزز الكورية (Korea VR/AR Industry Association)، والسيد لي جيل هو، رئيس رابطة صناعة تكنولوجيا التعليم الكورية (Korea Edutech Industry Association)، والسيد كيم هيون تشول، رئيس الرابطة الكورية للذكاء الاصطناعي (Korea Artificial Intelligence Association) لدعم العديد من شركات المحتوى الرقمي الكورية التي تدخل الأسواق الناشئة العالمية.

وقد وافقت المؤسسات الأربع على دعم شركات المحتوى الرقمي الكورية لدخول الأسواق الناشئة من خلال دعم الشركات للمغامرة والترويج في السوق الدولية من خلال مجموعة شبكات تتعاون فيما بينها لإدارة سياسات صناعة المحتوى الرقمي.

وبالتزامن، عقدت أيضًا ندوة مباشرة، وأُجري عرض مباشر بالواقع المعزز، واستشارات افتراضية، ومعارض افتراضية، وكل ذلك تم بثها عبر الإنترنت من خلال يوتيوب.

كما عُقدت جلسة الندوة بالبث المباشر على شكل حلقة نقاش ومحاضرة من قبل 5 خبراء في قطاعات الصناعة والقطاعات الأكاديمية والبحثية المتعلقة بالمحتويات الرقمية حول موضوع استراتيجيات لتنشيط صناعة المحتوى الرقمي.

كما كانت هناك استشارة افتراضية وعرض مباشر بالواقع المعزز لاستهداف رأس المال المغامر والمشترين الدوليين.كما كان بمقدور المشاركين تجربة الواقع الافتراضي من خلال كابينة التجربة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تنظيم حملة ترويجية دولية من خلال التعاون مع شركاء أجانب بما في ذلك الرابطة الروسية للاتصالات الإلكترونية (RAEC) ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (Dubai Technology Entrepreneurship Center).تقدم الكابينة الافتراضية داخل معرض الواقع الافتراضي معلومات عن السوق الناشئة الجديدة.

يُقام معرض هذا العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم 21 أكتوبر؛ كما يدعم المعرض 50 شركة محتوى رقمي كورية في مجالات الحلول الافتراضية والواقع الافتراضي/الواقع المعزز والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لدخول الأسواق الجديدة في الجنوب والشمال والشرق الأوسط.

وقد صرح السيد كوه، رئيس رابطة الأعمال التجارية عبر الإنترنت عبر الهاتف المحمول الكورية، أنه “سيبذل قصارى جهده لمساعدة شركات المحتوى الرقمي الكورية على تحويل العقبات الناجمة من كوفيد-19 إلى فرصة، وتحقيق نتائج فعلية من خلال هذا المعرض”.

لمزيد من التفاصيل حول “إكسبو 2020 للمحتوى الرقمي الكوري عبر الإنترنت”: www.dckoreaexpo.kr.

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