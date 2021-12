‫استقرت شركة Flutterwave على اختيار ويز كيد كسفير عالمي لعلامتها التجارية لإطلاق حل جديد في مجال التحويلات النقدية (Send)

بدأ المغني/ كاتب الأغاني الحائز على جائزة غرامي، أيوديجي إبراهيم بالوغون (المعروف أيضًا باسم ويز كيد)، حياته المهنية في الموسيقى عندما كان عمره 11 عامًا فقط في لاغوس، نيجيريا. تم تسجيل اسطوانته الأولى، Lil Prinz، في عام 2001 بالتعاون مع Glorious Five، وهي المجموعة التي تتكون من بالوغون وأصدقائه من الكنيسة. في عام 2006، بدأ في انتهاج السلم الموسيقى بدوام كامل، وفي البداية تعاون مع العديد من مغنيين البوب في نيجريا ويشمل ذلك أ ج ب جيزريل، نايتو س، وبانكي واي، وبحلول عام 2011، شرع في تسجيل أول ألبوم استوديو له كفنان منفرد: تم إصدار ألبوم Superstar عبر استوديو Empire Mates Entertainment والذي لقى إشادة كبيرة من النقاد والعامة في جميع أنحاء إفريقيا، مما دفعه إلى النجومية في وطنه. بعد عدة تأخيرات وخلافات بشأن التسمية، أصدر بالوغون ألبومه الثاني بعنوان Ayo في عام 2014. كما ظهر كضيف على إثر ألبوم الاستوديو الثاني في العديد من المرات، بما في ذلك ظهوره مع فيمي كوتي. كما انتشرت أغنية بالوغون “Ojuelegba“.بشكل كبير حول العالم. لم يقتصر الأمر على تعزيز مكانته كواحد من أكبر رواد البوب في نيجيريا، بل تم اختياره أيضًا وأعاد إنتاج ألبوم له مع درايك وسكيبتا، مما دفع ويز كيد إلى دائرة الضوء العالمية. في المقابل، ظهر ويز كيد في أغنية درايك المنفردة لعام 2016 بعنوان “One Dance“. وفي مارس 2017، أُعلن أن ويز كيد قد وقع صفقة كبيرة مع شركة آر سي أيه وسوني انترناشيونال، وصدرت أغنيته الثالثة من تأليف لورا بيرغوليتزي بعنوان Sounds From the Other Side في وقت لاحق من ذلك العام. ظهرت بعض من الأغاني الفردية قبل الألبوم، بما في ذلك “Daddy Yo” و”Sweet Love” و”Come Closer“، وكانت جميعها ناجحة؛ كما حصلت الأغنية الأخيرة على الجائزة الذهبية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. بعد حملته الدولية الرائعة، أعاد ويز كيد تسخير طاقته ليترك بصمة في إفريقيا من خلال ألبومه “Starboy “. بدءًا من إصداره لألبومات واسعة الانتشار مثل “Soco” مرورًا بأغانيه الأخرى ووصولًا إلى تأمينه لشراكات مع علامات تجارية مثل بوما، عزز ويز كيد مكانته كرائد جيل الألفية للترفيه الأفريقي. عبر تمحوره حول مسقط رأسه، أصدر ويز كيد مشروعه الرابع بالكامل بعنوان صُنع في لاغوس في عام 2020 والذي تضمن ظهور مجموعة من الضيوف مثل بورنا بوي، سكيبتا، داميان مارلي، إتش إي آر، إيلا ماي وغيرهم. واحتل هذا الألبوم المرتبة الأولى كأعلى ألبوم نيجيري على بيلبورد 200 على الإطلاق، وأطول ألبوم نيجيري صدر في هذا القرن على قائمة بيلبورد للألبومات العالمية. أصبحت أغنية “Essence” أول أغنية نيجيرية تظهر على قائمة بيلبورد هوت 100 وتحتل المرتبة الأولى في إذاعة المدن الأمريكية. أثبت ألبوم صنع في لاغوس، بالإضافة إلى ألبومه الحائز على جائزة غرامي برفقة بيونسيه والخمسة عروض التي قدمها في مسرح قبة الألفية أن حراك ويز كيد ذو تأثير عالمي دائم.

