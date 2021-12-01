‫استثمار «زين الكويت» في شبكات الجيل الخامس يحقق نجاحات كبيرة للشركة

مدينة الكويت، 23 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — تمثل البيانات المنقولة عبر شبكة الجيل الخامس لشركة زين الكويت حاليًا أكثر من 40% من إجمالي البيانات المنقولة عبر شبكتها اللاسلكية؛ ممّا يجعلها شركة الاتصالات رقم واحد في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدّل نقل البيانات بتكنولوجيا الجيل الخامس. وتُعدّ زين الكويت واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد كانت أول شركة اتصالات تطلق خدماتها التجارية بتكنولوجيا الجيل الخامس في الشرق الأوسط.

وقد أثبتت زين الكويت -من خلال جهودها في تطوير شبكة الجيل الخامس والإنجازات التجارية التي حققتها- أنّ التركيز على تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس يعزّز أداء شركات الاتصالات ويزيد من نجاحها. بدأت زين الكويت في بناء شبكة الجيل الخامس في عام 2018. وبفضل جهود التطوير المتواصلة على مدى عامين؛ حققت الشبكة معدّلات نمو مرتفعة، ولا يزال عدد المستخدمين في تزايد مستمر، ومن ثمّ يتواصل تزايد نسبة نقل البيانات عبر هذه الشبكة؛ وهو ما أسهم في تحقيق نمو إيجابي في إيرادات الشركة وأرباحها.

بلغت نسبة المشتركين في خدمات الجيل الخامس لزين الكويت 23%، ووصل متوسط نقل البيانات للمشتركين في شبكة الجيل الخامس إلى خمسة أضعاف مقارنة بمتوسط نقل البيانات للمشتركين في شبكة الجيل الرابع. كما حققت زين الكويت نموًا في الإيرادات بنسبة 4% وفي الأرباح بنسبة 13% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالمدّة نفسها من العام الماضي. ويُعد هذا إنجازًا كبيرًا خاصّةً في ظل عدم وجود عائد ديموغرافي، والانخفاض المستمر في عدد الوافدين إلى البلاد. وقد قاد تطوير زين لشبكة الجيل الخامس إلى ريادتها لقطاع الاتصالات في الكويت، وكان نجاح أعمالها نتيجة لهدفها الإستراتيجي العام المتمثل في تقديم خدمات ممتازة بتكنولوجيا الجيل الخامس لعملائها في الكويت.

استثمرت زين الكويت استثمارات ضخمة في بناء شبكة الجيل الخامس لتكون الشبكة الأسرع والأوسع تغطية لتقديم خدمات متميّزة للعملاء

تُعدّ تغطية الشبكة عاملًا رئيسيًا في تقديم الخدمات للعملاء. وقد بدأت زين بناء شبكة الجيل الخامس (النطاق C) في عام 2018. وفي الربع الثالث من عام 2019، استكملت تغطية المناطق الحضرية الرئيسية. وبحلول أوائل عام 2020، أصبحت تغطية شبكة الجيل الخامس مماثلة لتغطية شبكة الجيل الرابع.

وبفضل تركيزها على إنشاء شبكة سريعة وذات جودة عالية، تمكّنت زين الكويت من الاستفادة سريعًا من مزايا تغطية شبكة الجيل الخامس المُحسّنة. وقد أسهم إنشاء الشركة لبنية تحتية قوية لشبكة الجيل الخامس في الاستفادة من مزاياها التجارية. على سبيل المثال، كانت زين هي شركة الاتصالات الأولى التي روّجت لشبكات الجيل الخامس في الكويت. وفي مرحلة الإطلاق التجاري، تمكّنت من توفير تغطية واسعة وخدمات ممتازة بسبب البنية التحتية القوية التي أنشأتها. وفي غضون ستة أشهر من الإطلاق التجاري، وصلت زين إلى تغطية 100% لتكون رائدة عالميًا في إنشاء شبكات الجيل الخامس.

تقديم خدمات متميزة للعملاء هو الهدف الرئيسي من تطوير زين لشبكة الجيل الخامس

وبهدف توفير خدمات متميزة لعملائها بتكنولوجيا الجيل الخامس، حرصت زين الكويت على إنشاء البنية التحتية للشبكة بأعلى المعايير لتضمن توفير خدمات عالية السرعة والموثوقة لجميع العملاء. لذلك، زادت الشركة من استثماراتها في تصميم الشبكة وبنائها، وهو ما مكّنها من الفوز بجائزة شركة «أوكلا – Ookla» لأسرع مزوّد للإنترنت المنزلي في الكويت في عام 2020، وكذلك تصدّرت تقارير قياس سرعة الإنترنت. أسهمت تجربة شبكة الجيل الخامس الرائعة في تعزيز علامة زين التجارية وساعدتها على تحقيق قدر أكبر من التنافسية التجارية.