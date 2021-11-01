‫ارتفاع مُجمّع تداول العملات المشفرة لمنصة TabTrader بقيمة 5.8 مليون

AMSTERDAM, 26 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — تطبيق تداول العملات المشفرة لمنصة TabTrader أعلنت المنصة اليوم أنها أغلقت سلسلة الجولة أ بقيمة 5.8 مليون دولار من خلال مشاريع منصة BitMEX وضمت شركاء المشاريع لكل من Hashkey Capital، وSpartan Capital، وSGH Capital، وSOSV، وArtesian. تحظى الشركة التي تتخذ من أمستردام مقرًا لها بأكثر من 400,000 مستخدم نشط وتخطط لتوسيع فريقها الذي يضم 20 موظفًا والتركيز على التوسع العالمي، بما في ذلك تجميع بورصات تداول العملات المشفرة اللامركزية، بدءًا من مؤسسة Serum التي مقرها منصة Solana وRaydium وOrca.

وذكر Alexander Höptner، الرئيس التنفيذي لمنصة BitMEX: “تحدث منصة TabTrader ثورة في تجربة تداول العملات المشفرة بأكملها من خلال تمكين المتداولين من إدارة جميع حسابات التبادل الخاصة بهم من خلال واجهة موحدة. وتشترك منصة BitMEX ومنصة TabTrader في مهمة متشابهة لتحويل مساحة العملات المشفرة، ونحن متحمسون بدعم منصة TabTrader في الوقت الذي يواصلون فيه تمكين قاعدة مستخدميهم المتزايدة”.

تمنح منصة TabTrader المستخدمين القدرة على ربط العديد من منصات التداول وتنفيذ التداولات من خلال تطبيق واحد، بدلًا من علامات تبويب المتصفح المتعددة أو تطبيقات التبادل المتعددة. يدعم التطبيق أكثر من 34 بورصة تداول (Binance، و FTX، وHuobi، وKraken، وBitMEX وغيرها) مع أكثر من 12,000 أداة لمراقبة المحفظة، وعملية التداول، أو القيام بتحليل الرسم البياني.

علق Kirill Suslov الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة TabTrader قائلًا “بدأنا العمل من خلال الهاتف المحمول لأن مهمتنا هي السماح لجميع الأشخاص في العالم بالاستثمار.” “وستشمل التطورات المستقبلية نسخة تكميلية من الخدمة على شبكة الإنترنت، ودمج المزيد من بورصات التداول اللامركزية، وإضافة فئات الأصول مثل أسواق العملات الأجنبية”.

وقد اجتذبت منصة TabTrader 400,000 مستخدم نشط دون أي إعلانات. يحظى التطبيق بتصنيف 4.7 على متجر تطبيقات Apple (بما يتجاوز 52,000 تقييمًا) وتصنيف 4.5 على متجر تطبيقات Google (بما يتجاوز 55,000 تقييمًا). يمنح المستخدمون تطبيق TabTrader أعلى الدرجات فيما يخص السهولة وتجربة الجوال والتنبيهات.

وقال Wiliam Bao Bean، الشريك العام في شركة SOSV “العملات المشفرة هي الأدوات المالية الجوهرية عبر الحدود، ونهج منصة TabTrader لتجميع بورصات التداول على الهاتف المحمول نقل إمكانية الوصول إلى المستوى التالي.” “نحن فخورون جدًا بدعم منصة TabTrader منذ أيامها الأولى وحتى الآن.”

حول منصة TabTrader: منصة TabTrader هي تطبيق جوال يسمح للمستخدمين بتداول العملات المشفرة على عدة بورصات في تجربة واحدة. تأسست الشركة من قبل Krill Suslov ومقرها في Amsterdam.

معلومات التواصل

Peter Lehto

هاتف:+31202170298

البريد الإلكتروني: peter@tab-trader.com

موقع منصة TabTrader : https://tab- trader.com

منصة TabTrader للجهاز المكتبي: https://app.tab- trader.com/watchlist?list= Default

منصة TabTrader لنظام iOS: https://apps.apple.com/ app/apple-store/id1095716562

منصة TabTrader لنظام Android: https://play.google. com/store/apps/details?id=com. tabtrader.android

Twitter: https://twitter.com/ tabtraderpro

LinkedIn: https://www.linkedin.com/ company/tabtrader/

مجتمع Telegram : https://t.me/ tabtrader_en