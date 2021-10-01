‫ارتفاع عائدات STL بنسبة 30% مما يعزز حضورها في المملكة المتحدة، وأوروبا، والولايات المتحدة

– تحقق نمو في الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي

– دفتر أوامر قوي بسعر 15 بليون روبية

بونا، الهند، 25/أكتوبر/PRNewswire/– أعلنت STL (NSE: STLTECH) الشركة الرائدة في مجال دمج الشبكات الرقمية اليوم عن ارتفاع قوي في العائدات بنسبة 30% سنويا في حصيلتها المالية للربع الثاني الذي ينتهي في 30/سبتمبر/2021 STL حيث سجلت 15.08 بليون روبية في العائدات مع ما يقرب من 43% قادمة من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و12% من الأمريكتين، بما يشير إلى زيادة الجذب العالمي لحلول الشبكة الرقمية المتكاملة.

يشهد العالم تكوين شبكة ضخمة في مجالات 5G، و FTTx، وRAN المفتوحة مع التركيز المتزايد على الاتصال الضوئي. أدى ذلك إلى نمو متسارع في الطلب على الألياف، إلى جانب نظرة مزدهرة على المدى الطويل. بفضل بصمتها العالمية، وسعة الألياف البالغة 50 مليون كم وقدرات الكابلات المخطط لها البالغة 42 مليون كم، تحتل STL مكانً جيدًا لقيادة هذا العقد من إنشاء الشبكة.

التسليم في خارطة الطريق الطريق الاستراتيجية

على مدار الأرباع القليلة الماضية، اتخذت STL سلسلة من الخطوات الاستراتيجية لتنفيذ خططها العالمية من خلال عوامل نمو الشركة الثلاثة- وتتمثل في تنمية الأعمال البصرية، وعولمة تكامل النظام، وبناء حلول لا سلكية مدمرة. وحاليًا، تؤتي هذه الاستراتيجية المركزة ثمارها.

الشبكة الضوئية – تعتبر STL مستعدة للمرحلة التالية من النمو، مع مراكز حلول عالمية، والطلب المتزايد على مجموعات التوصيلات الضوئية الموجهة نحو التكنولوجيا. مع التركيز على التقنيات الضوئية المتقدمة، أعلنت STL عن التوافر العام لعرضها pFTTx

– تعتبر مستعدة للمرحلة التالية من النمو، مع مراكز حلول عالمية، والطلب المتزايد على مجموعات التوصيلات الضوئية الموجهة نحو التكنولوجيا. مع التركيز على التقنيات الضوئية المتقدمة، أعلنت عن التوافر العام لعرضها تكامل النظام – بفضل خبرتها الميدانية، أعلنت الشركة عن فوزين من الطبقة الأولى لتصل قيمة GBP إلى 42 مليون في المملكة المتحدة

– بفضل خبرتها الميدانية، أعلنت الشركة عن فوزين من الطبقة الأولى لتصل قيمة إلى 42 مليون في المملكة المتحدة حلول لاسلكية – خلال هذا الربع، أطلقت شركة STL ما يعرف ب Accellus الحل الرائد لشبكات الجيل الخامس الجاهزة والمفتوحة والقابلة للبرمجة. وبفضل جهودها التدميرية في هذا المجال، أسست STL ملكية فكرية هائلة مع 54 براءة اختراع اعتبارًا من الربع الثاني للسنة المالية 22.

الابتكار التكنولوجي المتسارع

استمرت الشركة في التركيز بعمق على الابتكار التكنولوجي، متخذة خطوات كبيرة مثل استثمار ما يقارب 3.5% من إيراداتها في البحث والتطوير، معلنة عن معمل أبحاث وتطوير 5G داخل المملكة المتحدة. عززت الشركة أيضا من ملف براءات الاختراع الخاصة بها في الربع الثاني من العام المالي 22، مما رفع إجمالي عدد براءات الاختراع إلى 636، وساهمت الحلول اللاسلكية والتوصيل البيني الضوئي ل 5G -مجالات النمو الاستراتيجية للشركة فيما يزيد عن 50% من إدخال الأي بي في الربع الحالي. ونتيجة لبعض الابتكارات الرائدة في مجال البرمجيات، حصلت STL على جائزة حافز المنتدى TMF مقابل مساهمتها الهامة في تسريع التحول الرقمي في صناعة الاتصالات.

الاهتمام بالتركيز على الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة

مع التركيز على الابتكار التكنولوجي والتوسع العالمي، تتحرك STL بحماس شديد نحو الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة. وأقامت الشركة المقاومة المائية في 12 قرية، وأثرت على نحو 2.1 لك حياة وبفضل هذه الجهود، فازت STL بسيع جوائز sداخل الهند وعلى المستوى الدولي، بما في ذلك جوائز مؤسسة الطاقة والبيئة (EEf)، جلوبال ويست ميت والاستدامة

المؤشرات المالية (بليون روبية)

الربح، الخسارة (روبية. بليون) الربع الثاني للعام المالي 22 الربع الثاني للعام المالي 21 النمو السنوي النصف الأول للعام المالي 22 النصف الأول للعام المالي 21 نصف العام النمو العائدات 15.08 11.60 30% 28.17 20.36 38% الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 2.69 2.12 27% 5.08 3.43 48% الأرباح بعد الضرائب 1.06 0.58 81% 2.22 0.64 244%

وفي معرض الحديث عن تفاصيل هذه الإنجازات،قال أنكيب أجاروزل-المدير الإداري لشركة STL أن“مع نظرتنا نحو المستقبل، اتخذنا بعض التكوينية خلال الأرباع القليلة الماضية،. كما عززنا من فريق قيادتنا العالمي، ونفذنا عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية، وأطلقنا حلولا تخريبية للشبكات القابلة للبرمجة، والضوئية واللاسلكي. وحاليًا، تتحول هذه الإجراءات إلى نمو في العائدات، ومن خلال إمكانات التكامل الضوئية واللاسلكية والنظامية القوية التي نتبناها، فإننا جميعًا على استعداد تام لتقديم البنية الجديدة للشبكات الرقمية والاستفادة من قوة الاتصال للمليارات حول العالم.

نبذة عن شركة ستيرلايت تكنولوجيز المحدودة:

شركة تكامل رائدة في مجال صناعة الشبكات الرقمية، تساعد شركات الاتصالات، والشركات السحابية، وشبكات المواطنين والمؤسسات الضخمة على تقديم تجارب معززة إلى عملائها، اقرأ المزيد , اتصل بنا .

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