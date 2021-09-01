‫ارتفاع إيرادات شركة جوي سبريدر في النصف الأول من العام بنسبة 62.37%، مدفوعة بشعبية نموذج فوترة التكلفة لكل بيع الخاص بها

بكين، 3 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Joy Spreader Group Inc. (المُدرجة في بورصة هونغ كونغ برقم: 6988، ويشار إليها في هذا الخبر باسم “المجموعة”، أو “شركة جوي سبريدر”) مؤخرًا عن نتائجها المؤقتة للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2021، والتي حققت خلالهم الشركة إيرادات قدرها 624 مليون دولار هونغ كونغ (أي حوالي 79.8 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 62.37 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، في حين ارتفع صافي الربح باستثناء البنود غير العادية لهذه الفترة إلى 137 مليون دولار هونغ كونغ (تقريبًا 17.5 مليون دولار أمريكي)، بزيادة 102.26 في المائة على أساس سنوي. يُعزى جزء كبير من النمو إلى اعتماد المجموعة لنموذج التكلفة لكل بيع.

يعتمد نموذج عمل شركة جوي سبريدر على الاستفادة من تقنياتها ومنصتها الخاصة لإنشاء علاقة بين ناشري محتوى الوسائط الجديدة على الأجهزة المحمولة وعملاء الشركات. يستخدم العملاء خدمات المنصة المخصصة للبيع والمنصة المخصصة للطلب من شركة جوي سبريدر لمطابقة منتجات التجارة الإلكترونية ومنتجات الترفيه التفاعلية مع حركة مرور الوسائط الجديدة على الهاتف المحمول، بهدف تسهيل الاستهلاك من قبل المستخدمين. تُحسب الرسوم على أساس مؤشرات الأداء مثل إجمالي معاملات المبيعات وعدد التحويلات.

على المنصة المخصصة للبيع، يطابق محرك توصيات شركة جوي سبريدر المنتجات أو التطبيقات التي يرغب ناشرو محتوى الوسائط الجديدة في الأجهزة المحمولة في بيعها أو عرضها للتنزيل مع قنوات الوسائط التي ستكون الأنسب للمنتج من خلال تحليل وصف المنتج مقابل الملف التعريفي الغني بالبيانات للقناة الإعلامية لإنتاج قائمة على أفضل وجه، ثم وضع المواد التسويقية للمنتج أو التطبيق في نقاط التسويق المناسبة داخل القنوات الإعلامية المحددة.

يؤدي هذا بالإضافة إلى التحسين الإضافي للمعاملة وعملية الفوترة إلى إنشاء تدفق ثابت للإيرادات للناشر. وفي 30 يونيو 2021، ارتفع عدد نقاط التسويق المشمولة والمتضمنة في النظام البيئي لتسويق المجموعة إلى 1,561,601 مليون، بزيادة قدرها 208.65% عن نفس الفترة عام 2020. على المنصة المخصصة للطلب، توفر شركة جوي سبريدر خدمات ذكية للتنبؤ بمبيعات المنتجات لعملاء الشركات، والذين يمثلون في الغالب تجار التجزئة في التجارة الإلكترونية و ناشري الألعاب و منصات المحتوى عبر الإنترنت. تساعدهم الخدمة في كسب الطلبات أو إضافة مستخدمين جدد من خلال عمليات الشراء والإضافات والتنزيلات.

تتمثل إحدى ميزات نموذج الأعمال في أنه عند استخدامه إضافةً إلى الخدمات الاحترافية التي تقدمها شركة جوي سبريدر وكفاءتها في مجال التقنيات، فإنها تساعد عملاء الشركات على كسب عملاء وطلبات جديدة من خلال مواجهة تحدياتهم وتوقعاتهم من خلال نهج التواصل مباشرة مع العميل الذي رسخته شركة جوي سبريدر. وتتفاوض جوي سبريدر حول نموذج الدفع مع كل عميل بناءً على مؤشرات الأداء المتعددة، مع مبيعات تمثل واحدة من بين المبيعات الأكثر أهمية. خلال النصف الأول من عام 2021، وصل عائد التكلفة مقابل البيع إلى 92.71 في المائة من إجمالي عوائد المجموعة.

ينجح نموذج التكلفة لكل بيع لأنه لا يقلل فقط من حاجز دخول العميل، ولكنه يسهل أيضًا تحقيق مستوى من المبيعات يلبي أهداف الأداء التي حددها عملاء الشركات لأنفسهم، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين العائد على الاستثمار (ROI) للأنشطة التسويقية. ولهذا السبب، يفضل عملاء الشركات هذا نموذج بشكل متزايد.

يستند اعتماد شركة جوي سبريدر لنموذج التكلفة لكل بيع إلى استثمار المجموعة طويل الأجل في البحث والتطوير وتحسين نماذج الخوارزمية، فضلاً عن الفهم العميق للمنتجات وتسويق حركة المرور. وعلى الرغم من ذلك، عندما لا يتم تطبيق النموذج بشكل صحيح، يمكن أن يظل حاجز الدخول باستخدام نموذج التكلفة لكل بيع مرتفعًا جدًا. بدون حركة كافية و / أو بيانات متراكمة على مدى فترة زمنية طويلة، لا يمكن لشركات تكنولوجيا التسويق تحقيق مبيعات كافية، أو حتى عندما تخلق المبيعات، تحتفظ بنسبة عالية وكافية من الأموال المجمعة، مما يؤدي إلى خسائر.

أثبت نموذج التكلفة لكل بيع شركة جوي سبريدر أنه فعال ومربح ماليًا بعد سنوات عديدة من الاستثمار والخسائر. كما يعد تراكم البيانات الذي يعود الآن إلى عدة سنوات أحد أكثر أصول المجموعة قيمة، ومن الصعب تجاوزه أو نسخه.

وعلى المدى الطويل، سيؤدي التراكم المستمر للبيانات وتحسين الخوارزميات أثناء عملية تقديم الخدمات إلى تعزيز كفاءة تسويق الأداء وجذب المزيد من المواضع من قبل عملاء الشركات، مما يعزز ريادة شركة جوي سبريدر في هذا المجال.

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