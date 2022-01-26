‫ادهن ألحين وادفع بعدين: “دهانات الجزيرة” تمنح عملائها خيار الدفع بالأقساط

الرياض, المملكة العربية السعودية26 يناير / كانون الثاني 2022/PRNewswire/ — تحت شعار (ادهن الحين ، وادفع بعدين)، أعلنت شركة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية السعودية، «دهانات الجزيرة»، عن تعاقدها مع خدمة الدفع بالتقسيط «تمارا»، لتقدم إلى عملائها خيار الدفع أونلاين على ثلاثة دفعات وبدون أية رسوم إضافية. فعند شراء أي منتج أو أكثر، يمكنك الدفع على 3 دفعات، حيث تسلم الدفعة الأولى فقط وقت الطلب، والدفعتان الآخرتان يتم تسليمهما على مدى الشهرين التاليين، بشرط ألا يقل المبلغ عن 100 ريال سعودي.

مع بداية السنة الجديدة، واقتراب المواسم الخاصة، مثل شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، والذي تكثر فيه عمليات تجديد المنازل والمساحات بما يتوافق مع هذه المواسم الخاصة، أصبح بإمكان عملاء «دهانات الجزيرة» هذه السنة التمتع الآن بمنتجاتها من الألوان الجديدة المتوفرة في «موضة ألوان 2022»، والدهانات، والحلول الإنشائية، والاستعداد لهذه المواسم على طريقتك الخاصة التي تعكس ذوقك وشخصيتك، والدفع لاحقاً على مدى 3 أشهر، لتخفف عنك التكاليف.

حول “دهانات الجزيرة”

تأسست شركة «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عاليةالجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها كشركة وطنية سعودية، وبصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1734250/Jazeera_Paints_ Arabic.jpg