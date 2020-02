‫اختيار بريميا بارتنرز فائزة كصندوق متداول في البورصة عالي الأداء في بورصة هونغ كونغ – جائزة الإيرادات الكلية لصندوق بريميا سي أس آي كيشن للاقتصاد الجديد مع بلوغ إيراداته 45.2% للعام 2019

• يتتبع صندوق Premia CSI Caixin China New Economy ETF (Tickers: 3173 HK / 9173 HK) مؤشر CSI Caixin Rayliant New Economic Engine ، الذي استحوذ على حوالي 300 من شركات القطاع الاقتصادي الجديدة المدرجة في البر الرئيسي. ويعتبرالصندوق المتداول في البورصةالمكرر ماديا واحدا من أقل صناديق الاستثمار المتداولة في الصين من حيث الكلفة، حيث بلغت نسبة المصاريف الإجمالية 0.50٪ لكل عام.

