‫اختتام معرض كانتون 128 عن تمكين انتعاش التجارة الدولية

قوانغتشو، الصين، 27 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — اختتم معرض الاستيراد والتصدير الصيني (معرض كانتون) دورته الـ 128 التي عُقدت لمدة 10 أيام على منصته الرقمية المتطورة، وقد أثمر عن توفير فرصة فريدة للشركات الدولية والمشترين لتبني تجربة التجارة الخالية من العوائق في متناول أيديهم.

وقد رحَّب المعرض بالمشترين من 226 دولة ومنطقة حطمت الرقم القياسي.وقد استقبلت منصتها اعتبارًا من 24 أكتوبر 51.17 مليون زيارة، بما في ذلك أكثر من 7.89 مليون زيارة لقاعة المعارض الافتراضية للشركات.

أشار شو بينج، المتحدث باسم معرض كانتون ونائب المدير العام لمركز التجارة الخارجية الصيني، إلى أن جائحة كوفيد-19 الحالية قد وضعت تحديات كبيرة حيث تحاول البلدان في الوقت نفسه توسيع اقتصاداتها وإنقاذ الأرواح.تسعى الصين إلى تسهيل عودة الصناعة الدولية وسلاسل التوريد إلى حالتها الطبيعية، فضلاً عن المساعدة في انتعاش التجارة والاستثمار الدوليين.

فقد جلب 26,000 عارض أكثر من 2.47 مليون منتج، بمعدل زيادة يبلغ قدرها 16.5 في المائة عن دورة المعرض الأخيرة، بما في ذلك 8,500 منتج من 346 عارضًا دوليًا في 30 دولة.كما أُطلق بين هذه المنتجات 730,000 منتج جديد في فعاليات المعرض بمعدل زيادة يبلغ قدرها 21.6 بالمائة.

شهد معرض كانتون هذا العام إصدار منتجات تتجه اتجاهًا كبيرًا نحو الابتكار في التصميم والعملية والحرفية والمواد.ونال 131 منتجًا من 91 شركة تكريمًا على تصميماتها الجريئة والمبتكرة، وحصلت على جوائز معرض كانتون للتصميم المتميزة لعام 2020.

يطبق المعرض التجاري الكبير أيضًا تقنيات “جديدة” مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مما يوفر تجربة غامرة للمشترين من خلال استخدام الرسوميات والفيديو والمنصات ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي (VR).عرضت قاعة معرض الواقع الافتراضي منتجات من 2,046 شركة، وبلغ عدد مرات زيارتها الإجمالي 163,200 مرة، في حين حققت صالات عرض البث المباشر المخصصة نجاحًا كبيرًا، حيث شارك 1.89 مليون شخص.

علق المشترون على معرض كانتون الافتراضي هذا بأنه قدّم تجربة مستخدم استثنائية تتيح تصفح المنتجات الجديدة والاطلّاع على التقنيات الجديدة ورؤى السوق للانضمام إلى محادثة تفاعلية.فقد مكنتهم الخاصيات التي تمت ترقيتها من الوصول على نحوٍ فعال إلى منتجات عالية الجودة من عدد من الموردين والمصنعين عبر الإنترنت.

كما استضاف معرض كانتون أيضًا إلى جانب المعارض سلسلة من الأحداث الداعمة على شبكة الإنترنت وخارجها لاستكشاف التجارة الدولية وتعزيزها.وقد استضاف المعرض 38 حدثًا لمطابقة الأعمال الافتراضية في 37 دولة ومنطقة، وانضمت 6 جمعيات أعمال من إفريقيا وأوروبا وآسيا إلى برنامج معرض كانتون للشراكة التعاونية العالمية.

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