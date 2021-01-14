‫اختبار كوفيد-19 مع ميزة جمع عينات اللعاب من Seegene متاح الآن في أوروبا

سول، كوريا الجنوبية، 14 يناير 2021 /PRNewswire/ — قالت شركة التكنولوجيا الحيوية في كوريا الجنوبية المتخصصة في التشخيص الجزيئي، Seegene Inc. (KQ096530) أنها قد حصلت في يوم الثلاثاء على شهادة CE-IVD لتطبيق الاختبار القائم على اللعاب لاختبار Allplex™ SARS-CoV-2 واختبارات Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV، وأن المنتجات التي تحتوي على هذه الميزة متاحة الآن في أوروبا. تم تعيين الإضافة الجديدة لميزة جمع عينات اللعاب من أجل رفع عبء جمع كمية كبيرة من العينات عن كاهل أخصائيي الرعاية الصحية المتواجدين على الخطوط الأمامية في مواجهة وباء كوفيد-19.

ومع الميزة المضافة حديثًا، يمكن استخدام اختبار جمع عينات اللعاب بالتبادل مع اختبار جمع عينات البلعوم الأنفي، والذي يستخدم عادة في اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) المتعددة في الوقت الحقيقي للكشف عن فيروس كورونا المستجد. قالت شركة التشخيص الجزيئي الرائدة في كوريا أن اختبار جمع عينات اللعاب يُوفِّر خيارًا إضافيًا لجمع العينات بطريقة سهلة وآمنة ومريحة دون الاضطرار إلى التأثير بالسلب على حساسية ونوعية الاختبار.

وبشكل منفصل، أظهرت دراسة أجراها مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن العاصمة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر في عام 2020 أن اختبار Allplex™ 2019-nCoV -وهو إصدار سابق من اختبار كوفيد-19 التشخيصي للشركة- هو الأنسب من بين أربعة اختبارات PCR لكوفيد-19 متنافسة ومعتمدة بترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) الممنوح لإدارة الغذاء والداوء (FDA) من أجل اختبار عينات اللعاب التي تم جمعها من المشاركين. وأضافت أن حساسية الكشف عن الفيروسات كانت مكافِئة لحساسية الكشف الخاصة بالعينات البلعومية الأنفية عند اختبارها على اختبار Allplex™ 2019-nCoV من Seegene.

كما يمكن لميزة جمع عينات اللعاب من Seegene أيضًا أن تلغي الحاجة إلى المواد والعمالة المرتبطة باستخلاص الحمض النووي، حيث يتم إجراء الاختبار مباشرة من اللعاب الخام الذي تم جمعه من المشاركين. وقال مسؤول من Seegene إن ميزة جمع عينات اللعاب -جنبًا إلى جنب مع التطبيق الخالي من الاستخلاص، والحاصل أيضًا على شهادة CE-IVD في ديسمبر- ستقوم بتمكين المعامل من إجراء اختبارات بأعداد هائلة. ويسمح التطبيق الخالي من الاستخلاص للمعامل بدون معدات الاستخلاص بإجراء الاختبار، والتي كانت في السابق شرطًا أساسيًا لاختبار التشخيص الجزيئي، وقد تمت إتاحته مؤخرًا في أوروبا لاختبارات Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV.

وقال مسؤول من Seegene، أثناء تقديمه أول اختبار على الإطلاق للشركة لجمع عينات اللعاب، أن الميزة الجديدة تُعتبر طريقة فعالة لجمع كميات كبيرة من العينات، خاصة في وقت أثار فيه فيروس كورونا المتحور في أوروبا إنذارًا عالميًا مؤخرًا.