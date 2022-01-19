‫احترف التصوير الفوتوغرافي بكل تفاصيله مع رينو6 برو  5G

• انطلق بإمكانات استثنائية في العام الجديد بأحدث ميزات التصوير الموجودة في هاتف رينو6 برو 5G

• اشحن هاتفك في وقتٍ أقل والتقط المزيد من الصور الرائعة في 2022 بفضل تقنية الشحن فائق السرعة “سوبر ڤووك SuperVOOC Flash Charge” الحصرية من أوبو، والتي تمنحك شحناً كاملاً للهاتف في 30 دقيقة فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 19 يناير 2022 /PRNewswire/ – اترك مستوى الهواة في عالم تصوير مقاطع الفيديو والتصوير الفوتوغرافي لترتقي إلى مستوى المصوّرين المحترفين هذا العام من خلال مزايا هاتف رينو6 برو 5Gغير المسبوقة، بما فيها ميزة فيديو بورتريه البوكيه التي تتيح للمستخدمين إضافة تأثيرات بورتريه سينمائية في وقت التصوير الفعلي، بالإضافة إلى ميزة لقطات الفلاش السريعة والتي توفّر إمكانية التقاط العديد من الصور عالية الدقة، فضلاً عن أدوات تعديل الصور مثل لوحة الألوان المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتي تضفي تأثيرات مذهلة على الصور بنقرة واحدة.

أصبحت خاصية تسجيل والتقاط مقاطع الفيديو هي الوسيلة الأكثر انتشاراً للاحتفاظ بالذكريات الرائعة وتوثيق اللحظات الجميلة لمستخدمي الهواتف الذكية؛ وهذا ما يؤكده مستخدمو هواتف أوبو رينو الذين وصل عددهم إلى 70 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، حيث التقطت كاميرات هواتفهم أكثر من ملياري صورة و200 مليون مقطع فيديو. ويضمن هاتف رينو6 برو 5Gللمستخدمين تسجيل أجمل مقاطع فيديو البورتريه يومياً دون أي عناء، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتمتع بها.

يتميّز هاتف رينو6 برو 5Gبكاميرا رباعية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وبدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل؛ ويُعد مستشعر التصوير فائق القوّة IMX766 من سوني -والذي تعمل عليه الكاميرا الرئيسية- العامل الفاصل لتميّز نظام الكاميرات في هذا الهاتف. كما تم تزويد حساس التصوير كبير الحجم وعالي الدقة قياس 1/1.56 بوصة بتقنيتي التداخل الرقمي للمدى الديناميكي العالي (DOL-HDR) والتركيز التلقائي المتعدد بكامل البيكسل وغيرها الكثير، بهدف إنتاج صور عالية الدقة وتسجيل فيديوهات استثنائية. في حين يتيح مستشعر درجة حرارة اللون إعادة إنتاج ألوان الصور بدقة أكبر وعلى نحو أمثل.

وبفضل تقنياته المميزة عالية المستوى، يمتلك هاتف رينو6 برو 5Gمجموعةً من أفضل وظائف فيديوهات البورتريه المُعززة بالذكاء الاصطناعي:

• توفر ميزة “فيديو بورتريه البوكيه Bokeh Flare Portrait Video“ تأثير إضاءة البوكيه الرائدة في القطاع لتسجيل مقاطع الفيديو الاحترافية باستخدام الهواتف الذكية. وتتيح هذه الميزة، المدعومة بأكثر من عشرة ملايين قاعدة بيانات وخوارزمية ذكاء اصطناعي، معالجة فيديوهات البورتريه وتحسين مظهر الخلفية من خلال نقاط أضواء البوكيه، مع ضمان الحفاظ على دقة الألوان وجودتها الطبيعية. ويمكن تطبيق هذه الميزة على الفيديوهات التي تسجل بواسطة الكاميرا الأمامية أو الخلفية بكل بساطة، وبضغطة واحدة فقط.

• تستطيع ميزة “الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي AI Highlight Video“ الاستفادة من الإضاءة المحيطة على اختلاف شدتها، لتحسين جودة الفيديوهات بشكل تلقائي ليلاً ونهاراً، وإنتاج مقاطع فيديو أكثر دقةً ذات تفاصيل دقيقة وألوان حيّة وإضاءة مذهلة. كما تزيد تقنية التداخل الرقمي للمدى الديناميكي العالي (DOL-HDR) من جودة الفيديوهات حتى أربعة أضعاف، مما يحسّن بشكل كبير ميزة الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي.

• أما خاصية “التتبع في التركيز التلقائي Focus Tracking“ تتيح قدرات تركيز عالية عند تسجيل الفيديوهات، من خلال تحديد الكاميرا للهدف الرئيسي الذي يتم تصويره وتتبعه تلقائياً بشكل متواصل دون أي اهتزاز.

أما فيما يتعلق بميزات التصوير، تُعد خاصية “لقطات الفلاش السريعة Flash Snapshot“ من أهم ميزات رينو6 برو5G، إذ أنها تتيح للمستخدمين الحصول على صور أكثر دقةً للأجسام المتحركة والتقاط الصور بسرعة لتحسين معدل التقاط الصور الناجحة بنسبة 17.7%. وبعد الحصول على أفضل الصور وأكثرها دقةً، يمكن للمستخدمين الاعتماد على أدوات تعديل الصور مثل “لوحة الألوان بقوة الذكاء الاصطناعي AI Palette“ لتحسين جودة الألوان وجمال الصور، وبضغطة واحدة فقط.

لن تضيع المزيد من وقتك هذا العام في انتظار إتمام شحن هاتفك، وذلك بفضل تقنية الشحن فائق السرعة “سوبر ڤووك SuperVOOC Flash Charge” الموثوقة والحصرية من أوبو، والتي تمنحك شحناً كاملاً في 30 دقيقة فقط. وكما هو الحال في جميعأجهزة رينو، يتميز هاتف رينو6 برو 5G بتصميم نحيف لا يتجاوز 7.99 مم ووزن خفيف 188 غرام فقط، وهو التصميم المثالي لالتقاط جميع اللحظات الرائعة والأوقات الدافئة في عام 2022.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية ، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

صورة فوتوغرافية: https://mma.prnewswire.com/ media/1729623/OPPO_Reno_ Series.jpg

شعار: https://mma.prnewswire. com/media/1451542/OPPO_Logo. jpg