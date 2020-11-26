‫اجتماع مجلس “اتحاد الرابط الأفريقي” يحث على بذل جهود عالمية أقوى ضد وباء كوفيد-19 عبر التضامن والتعاون

بكين، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020/بي آر نيوزواير/— صدر بيان مشترك بين وكالة أنباء فيديو سي سي تي بي (CCTV+)، وهي مؤسسة تابعة لمجموعة الإعلام الصينية و11 وسيلة إعلامية إفريقية من التيار الرئيسي، خلال الاجتماع الخامس لمجلس اتحاد الرابط الأفريقي يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر. ووقع تنغ يونبنغ، الرئيس التنفيذي لشركة شبكة التلفزيون الصينية العالمية (سي جي تي أن سي)، ورئيس سي سي تي في بلاس وممثلو أعضاء اتحاد الرابط الأفريقي هذا البيان لتعزيز الشراكة الإعلامية القوية بين الصين وأفريقيا في المعركة ضد كوفيد-19 والتشجيع الفعال لبناء مجتمع صيني أفريقي ذي مستقبل مشترك، وبناء مجتمع عالمي صحي للجميع.

قدم سكرتير اتحاد الرابط الأفريقي تقرير عمل العام الماضي. وأعرب ممثلو اتحاد الرابط الأفريقي، بما في ذلك هيئة الإذاعة الكينية وهيئة الإذاعة الوطنية السودانية، عن تأكيدهم على فعالية اتحاد الرابط الأفريقي في تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام، وقالوا إنهم تعلموا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الصين تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ في مكافحة الوباء من خلال آلية تبادل الأخبار في اتحاد الرابط الأفريقي. وفي الوقت نفسه، فإن الأخبار الواردة من الأعضاء الأفارقة قادرة على إعلام العالم بالتقدم الحقيقي لهزيمة الوباء في إفريقيا وتشكيل قوة مشتركة قوية للتغلب على الوباء. تبادل ممثل سي جي تي أن الفرنسية الخبرات في إجراء المقابلات والتحرير وإعداد التقارير في ظل حالة الوباء، واقترح أيضًا بعض المبادرات المحددة، بما في ذلك إنشاء آلية فعالة لمشاركة المحتوى بين وسائل الإعلام الصينية والأفريقية، لتحمل المسؤولية الاجتماعية كوسيلة، وبناء خطاب دولي أكثر تنظيما. وقال ممثل سي سي تي في بلاس إن هذا العام يصادف الذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي.سيعمل اتحاد الرابط الأفريقي باستمرار على تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام الصينية والأفريقية على أساس مبدأ “الإخلاص” و”النتائج الحقيقية” و “التقارب” و “حسن النية”، للعمل مع أعضاء اتحاد الرابط الأفريقي لتعميق التفاهم والأخوة المتبادلين بين الشعوب الأفريقية والصينية.في العام الماضي، تبادل أعضاء اتحاد الرابط الأفريقي أكثر من 12,000 خبر وفاز 7 أعضاء منه بجوائز.

أصبحت ست وسائل إعلام أفريقية من تنزانيا وبنين وكينيا وكاميرون أعضاءً رسميين في اتحاد الرابط الأفريقي. وأعرب ممثلون من المؤسسات المذكورة أعلاه عن استعدادهم لإطلاق تعاون أوسع نطاقًا مع وسائل الإعلام العالمية من خلال اتحاد الرابط الأفريقي. حتى الآن، انضمت 35 مؤسسة إعلامية من 28 دولة أفريقية إلى اتحاد الرابط الأفريقي.

تم إطلاق اتحاد الرابط الأفريقي من سي سي تي في بلاس والمنظمات الإعلامية في جميع أنحاء إفريقيا في حزيران/يونيو 2016، بهدف تعزيز التبادلات الإخبارية بين الصين وأفريقيا وإخبار العالم بالأخبار الأفريقية.