‫اتفاقية شراكة بين Quali وBEACON RED لتقديم حلول سيبرانية مبتكرة من أجل مجلس دول التعاون الخليجي

يقع مقر شركة Quali في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وهي التي توفّر المنصّة الرائدة لـ Infrastructure Automation at Scale™. ويعتمد المبتكرون وكبرى الشركات العالمية ضمن قائمة فوربس جلوبال 2000 على منصة CloudShell الحائزة على جوائز من تصميم Quali وذلك لتوفير حلول آلية ذاتية الخدمة بموجب الطلب تزيد من الإنتاجية الهندسية وتخفض تكاليف الحوسبة السحابية وتحقق أقصى استفادة من استخدام البنية التحتية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.quali. com ومتابعة شركة Quali على Twitter ‏(@QualiSystems) وLinkedIn ( ht tps://www.linkedin.com/ company/qualisystems ).

