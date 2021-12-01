‫اتفاقية شراكة بين 360VUZووزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

دبي، الامارات العربية المتحدة, 22 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — أعلن تطبيق 360VUZ، الخاص بتقديم عروض فيديو حصرية للواقع الافتراضي في 360 درجة،عن توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وذلك لعرض أبرز الفيديوهات المصاحبة لاحداث سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 الذي أقيم لأول مرة في المملكة، وذلك في مدينة جدة من تاريخ 3 الى 5 ديسمبر 2021.

ويوفر تطبيق 360VUZ فيديوهات حصرية وغامرة لأسرع وأطول حلبة سباق شوارع حول العالم بما تشمل نادي اليخوت لتغطي جميع اليخوت بجانب حلبة السباق، والعروض الجوية، بالاضافة الى جولة مثيرة حول حلبة كورنيش جدة.

وقال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: “نهدف من خلال الشراكة مع 360VUZ الى تقديم تجارب مبتكرة وغامرة لعشاق رياضة السيارات في جميع أنحاء العالم، والتي بدورها تعمل على بناء مستقبل زاخر في مجال الوسائط الاعلامية.”

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 360VUZ: “لقد أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على أن تصبح مركزا مهما للرياضة والترفيه مع الأحداث المميزة التي تستضيفها لهذا العام. ويسعدنا أن نكون جزءاً من سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الأول والأسطوري، حيث سيتيح تطبيق 360VUZ فرصة اكتشاف محتوى فيديوهات حصري وغامرة لجميع عشاق سباقات الفورمولا1 وذلك عبر استخدام شاشات أجهزتهم الالكترونية فقط.”

وسيوفر 360VUZ جميع مقاطع الفيديو الخاصة بسباق جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1 ضمن قناة مخصصة على التطبيق تتيح للمستخدمين المشاهدة والتنقل والمشاركة بسهولة.

والجدير بالذكر مشاركة عدد من ألمع النجوم العالميين في حفلات ما بعد السباق مثل جاستن بيبر، وجايسن ديرولو، وتيسيتو، وعمرو دياب.

يمكنكم تحميل التطبيق عبر الرابط التالي : www.360VUZ.com

كما يمكنكم متابعة الشركة على موقع إنستجرام عبر الرابط التالي : https://bit.ly/360VUZ- Instagram

نبذة عن 360VUZ

تأسست شركة 360VUZ في عام 2017 على يد رائد الأعمال خالد زعترة، ولدى الشركة مكاتب في دبي، لوس أنجلوس، وكاليفورنيا، والرياض، ولديها فريق عمل مكون من 30 متخصصاً في تطوير المنتجات التقنية وغيرها من المجالات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا.

Photo: https://mma.prnewswire.com/ media/1715208/360VUZ.jpg