‫اتصال رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، تيموثي هاريس، بمجتمع الأعمال في الشرق الأوسط

حضر هذه الفاعلية الخاصة التي تُقام بالتعاون مع CS Global Partners ، الرئيس التنفيذي للشركة Micha Emmett والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك ليس خان، الرئيس التنفيذي لوحدة CBI في سانت كيتس ونيفيس، وجاستن هاولي، الذي تم تعيينه مؤخرًا سفيرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة

يُعد الحدث رفيع المستوى ، الذي شهد حضور أكثر من 200 وكيلاً من CBI، المرة الأولى التي يسافر فيها رئيس الوزراء هاريس إلى المدينة منذ ثلاث سنوات. جعلت القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة COVID-19 من الصعب عقد الاجتماعات وجهًا لوجه حيث أنها لا تقدر بثمن. ومع ذلك، فقد كانت دائمًا أولوية قصوى لإدارة هاريس أن تبقى على اطلاع دائم مع الوكلاء على أرض الواقع لضمان استمرار نجاح البرنامج.

يتم توجيه الأموال التي تُجمع في إطار “صندوق النمو المستدام” للبرنامج، والذي حظى بالترحيب باعتباره أسرع طريق للحصول على الجنسية الثانية، مرة أخرى في الارتقاء بالأمة، بما في ذلك مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والسياحة. سلط رئيس الوزراء هاريس الضوء خلال هذه الفاعلية على بعض المجالات التي ساعد CBI في تطويرها، بما في ذلك قطاع الزراعة والتصنيع، وكذلك الدور الحيوي الذي يؤديه هؤلاء الوكلاء.

صرّح رئيس الوزراء هاريس: “نحن بحاجة إلى عون مواطنينا هنا للمساهمة في تنمية بلدنا الجميل”.

كما سلط رئيس الوزراء هاريس الضوء الكيفية التي ستظل بها البلاد هي الوجهة الأولى للمستثمرين من الشرق الأوسط الذين يفكرون في الحصول على الجنسية الثانية: “من بين الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واصلت سانت كيتس ونيفيس بقائها الوجهة الأولى لعملاء CBI في الشرق الأوسط خلال العقود العديدة الماضية.”

تأسس برنامج CBI في عام 1984، في سانت كيتس ونيفيس، ويعتبر بمثابة “المعيار البلاتيني” في الصناعة على مستوى العالم. نظرًا لكونه أطول برنامج قيد التشغيل، تتمتع سانت كيتس ونيفيس بعقود من الخبرة لا مثيل لها في أي مكان آخر في السوق. لقد كفل تطور البرنامج على مدار السنين مراعاة الاحتياجات المتغيرة للعملاء. كمّا أنه يُعد أحد أسباب تصنيف البرنامج على أنه الأفضل في العالم من خلال مجلة “Financial Times PWM“.

وأضاف رئيس الوزراء هاريس: “يُعد برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار هو البرنامج على مدار أعوام في العالم”.

شاهد أبرز الفعاليات هنا: https://www.youtube.com/ watch?v=RFO49lFES14&ab_ channel=CSGlobalPartners