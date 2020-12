‫اتحاد شركتي EDF Renewables و Jinko Power يصل إلى الإغلاق المالي لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم ويطلق بنائه في أبوظبي

شنغهاي، 26 ديسمبر 2020 /PRNewswire/ — نجح الاتحاد، الذي شكلته أي دي إف جروب (اليكتريسيتي دو فرانس – EDF Group) الفرعية الفرنسية، وفروعها EDF Renewables و Jinko Power HK ، التابعة لشركة Jinko Power Technology Co. Ltd ، وكلاهما شركتان رائدتان عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، في الوصول بنجاح إلى الإغلاق المالي لمشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهروضوئية (PV2 solar project) في الظفرة بقوة 2 جيجاوات في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. وقد تم الانتهاء من هذه العملية مع شركة طاقة جروب (TAQA Group) وشركة مصدر (Masdar)، المساهمين في أبوظبي واللاعبين الرئيسيين في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة.

