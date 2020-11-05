‫إنفنتشر تعلن عن أول تثبيت لنظام SameDrift® التجاري

النظام أحادي القطر يوضح التقدم في التكنولوجيا القابلة للتوسيع

هيوستن، 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 /PRNewswire/ –أعلنت اليوم شركة Enventure Global Technology “إنفنتشر جلوبال تكنولوجي” الرائدة في مجال تكنولوجيا الصلب القابلة للتوسيع، عن أول تثبيت تجاري ناجح لنظامها (SameDrift®) بمقاس 12¼ بوصة. تم تثبيت النظام لمشغل في الشرق الأوسط.

وقال أليستر ماكلين (Alastair McClean)، الرئيس والمدير التنفيذي، “يمثل ذلك معلمًا رئيسيًا للتكنولوجيا أحادية القطر القابلة للتوسيع وينذر بفترة من النمو الكبير في السوق لتكنولوجيا الصلب القابلة للتوسيع و لشركة إنفنتشر”. كما أوضح أن، “تعد تقنية (SameDrift®) بتوفير حل بسيط وموثوق للمشغلين الذين يركزون بصورة متزايدة على تقليل الوقت غير الإنتاجي أثناء عمليات الحفر وعلى ضمان سلامة الأصول خلال عمر البئر لتحقيق أقصى قدر ممكن من إنتاج الهيدروكربونات”. “توفر تقنية (SameDrift®) مزيجًا من الفوائد قصيرة المدى من خلال التعامل مع المناطق التي تمثل مشكلات أثناء مرحلة إنشاء البئر، بالإضافة إلى الفوائد طويلة المدى المتمثلة في سلامة الأصول من خلال تأخير صيانة الآبار أو إلغائها”.

SameDrift® عبارة عن مُبَطِّنُ حفر ذات قطر انجراف المعمول به في القطاع والذي يتوافق مع عمود أنابيب التغليف السابق الذي تم إدخاله في البئر بحيث يمكن دمجه بسهولة في تصميم التغليف القياسي للبئر. تعتمد تقنية SameDrift® على إمكانيات خط منتجات ESET® المثبت فعاليته المقدم من شركة إنفنتشر لتدوير المُبَطِّنُ وارتداده لمساعدته على تحديد العمق وتحسين جودة السمنتة. يعمل نظام (SameDrift®) من شركة إنفنتشر على توسيع أنابيب الفولاذ الصلب باستخدام تصميمها المخروطي (CLEAR®) المسجل الملكية، والذي يتم بناؤه وانهياره عند الطلب في أسفل البئر.

يتم توصيل نظام مُبَطِّنُ (SameDrift® Openhole) مرة أخرى بالتغليف دون فقد القطر الداخلي، مما يوفر انجرافًا مستمرًا. يعزل نظام كسوة (SameDrift® Openhole) منطقة الأعطال في البئر دون الاتصال مرة أخرى بالتغليف الموجود، ويوفر نفس الانجراف أسفل التغليف السابق. بعد تثبيت كسوة انجراف البئر غير المبطن بمقاس 12 ¼ بوصة أسفل التغليف مقاس 13 3/8 بوصة، حفر المشغل بمقاس 12 ¼ بوصة باتجاه تجميع قاع البئر إلى العمق الكلي، وأكمل عدة رحلات ذهابًا وإيابًا من خلال الكسوة قبل تعيين وسمنتة التغليف البالغ 9 5‏/8 بوصة بنجاح.

يتوفر نظام SameDrift® حاليًا بأحجام انجراف 6 ½ و8 ½ و12 ¼ بوصة. يتوفر مقاس 12 ¼ بوصة في إصدارين؛ قياسي وعالي الأداء، للاستخدام أقل من تغليف 13-3‏/8 بوصة إلى 14 بوصة، وسيتم إصدار أحجام أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.

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Houston-based Enventure Global Technology ومقرها هيوستن، كونها المزود الرائد عالميًا لحلول تكنولوجيا الصلب القابلة للتوسيع لقطاع صناعة الطاقة. لدى الشركة حضور عالمي مع عمليات تشغيلية في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية وأوروبا. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارةwww.EnventureGT.com.

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