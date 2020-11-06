‫إنديجو هي أول شركة طيران هندية منخفضة التكلفة توفر فوترة IATA باستخدام بوابة IATA المالية

بدءًا من 4 نوفمبر 2020، سيتمكن الوكلاء في الأسواق التي تم إخطارها من استخدام هذا التسهيل أثناء إجراء الحجوزات على موقع شركة إنديجو الإلكتروني ونظام التوزيع العالمي لشركة ترافلبورت (Travelport).

ستكون شركة إنديجو أول شركة طيران هندية توفر هذا التسهيل باستخدام بوابة IATA المالية (IATA Financial Gateway ‏(IFG))

وفي هذا الصدد، قال السيد ويليام بولتر (William Boulter)، المدير التجاري لشركة إنديجو: “يسعدنا السماح بقبول خطة الفوترة والتسوية لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، من أجل توفير تجربة عمل محسّنة ومبسطة في الوقت ذاته لشركائنا في السفر. سيسمح لنا هذا التسهيل أيضًا بتوسيع نطاق توزيعنا ليشمل وكلاء السفر عبر 11 سوق مشارك، بدءًا مع الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة المتحدة في المرحلة الأولى، ثم التوسع ليشمل الأسواق الأخرى. من خلال هذا التسهيل، سنواصل تقديم تجربة خالية من المتاعب لعملائنا وشركائنا في العمل، مع جعل العملية أكثر كفاءة وسلاسة”.

يمكن لوكلاء السفر الذين يرغبون في استخدام خطة الفوترة والتسوية (BSP) لبيع تذاكر شركة إنديجو الاتصال بمدير حسابات شركة إنديجو أو مكتب إدارة الخدمات العامة (GSA) في الأسواق ذات الصلة. وبعد إعداد الوثائق الرسمية المطلوبة، سيتم تمكين الوكلاء من استخدام خطة الفوترة والتسوية (BSP).

عن شركة إنديجو

تعد شركة إنديجو من بين أسرع شركات النقل الجوي منخفضة التكلفة نموًا في العالم. حيث تتبع شركة إنديجو فلسفة بسيطة وهي: توفير أسعار منخفضة، ورحلات طيران في موعدها، وتجربة سفر لطيفة وخالية من المتاعب. ومن خلال أسطولها المكون من 262 طائرة اعتبارًا من 31 مارس 2020، وفرت شركة الطيران ذروة رحلات يومية تبلغ 1,674 خلال ربع السنة وقامت بالربط بين 62 وجهة محلية و24 وجهة دولية. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.goIndiGo.in. يمكنك أيضًا التواصل معنا على فيسبوك، وتويتر وانستجرام.