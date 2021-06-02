‫إندونيسيا تنتظر الترحيب بالزوار الدوليينفي يوليو 2021

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الإندونيسية في “سوق السفر العربي دبي 2021” أن الاستعدادات جارية لاستقبال الزوار الدوليين هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 يونيو 2021 /PRNewswire/ –أ أعلنت إندونيسيا اليوم أنها تتطلع إلى إعادة فتح حدودها جزئيًا أمام الزوار الدوليين. تم الإعلان عن هذا في “سوق السفر العربي (ATM) دبي 2021″، وهو الحدث العالمي الرائد لقطاع السفر الداخلي والخارجي في الشرق الأوسط.

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نيابة عن وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي في جمهورية إندونيسيا (MoTCE)، قامت نائبة الوزير للتسويق السياحي، السيدة نيا نيسكايا التي حضرت حدث “ATM دبي”، بتوقيع مذكرة تعاون (MoC) بين وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي بجمهورية إندونيسيا وطيران الإمارات خلال حدث “ATM 2021“. يهدف التعاون إلى زيادة برنامج الشراكة لتعزيز أنشطة التسويق في الخارج، وخاصة في دبي.

في المجمل، شاركت 20 وجهة إندونيسية بالموقع. وبناءً على استبيان مُقدَّم بواسطة 100 عارِض إندونيسي مشارِك، تم إجراء 606 عملية حجز خلال المعرض الذي استمر 4 أيام في دبي في الفترة من 16-19 مايو 2021 و 2443 عملية حجز في بالي خلال حدث “ATM دبي الافتراضي” في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2021. ويُكمِل هذان الحدثان — في الواقع وعبر الإنترنت — بعضهما البعض ويصلان إلى جمهور أوسع من أي وقت مضى لضمان ألا يفوت أحد شيء ما.

فَجر جديد للسفر والسياحة

موضوع معرض هذا العام هو “فَجر جديد للسفر والسياحة”، وستُركِّز الأضواء على كيفية تأثير أحدث أخبار “كوفيد” في جميع أنحاء العالم على السياحة الدولية في عام 2021 وما بعده.

وقد انضمت اثنتان وستون دولة إلى أرض المعرض هذا العام، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل وألمانيا وقبرص ومصر وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والمكسيك والولايات المتحدة على سبيل المقارنة، بينما شاركت 140 دولة في الحدث الافتراضي.

ومن خلال المشاركة في سوق السفر العالمي في عصر الوباء، تُظهِر إندونيسيا التزامها الراسخ بتنفيذ CHSE (النظافة والصحة والسلامة والاستدامة البيئية) من خلال التركيز على بروتوكولات الصحة والسلامة في كل من الوجهات وجناح إندونيسيا في “مركز دبي التجاري العالمي” في دبي.

لطالما كان المسافرون من الشرق الأوسط سوقًا رئيسيًا للوجهات السياحية الإندونيسية. وفي عام 2019، سجَّل الشرق الأوسط زيادة كبيرة في عدد الزوار الوافدين إلى إندونيسيا، حيث سجَّل 263923 زائرًا (27.88٪ أكثر من عام 2018).

قالت السيدة نيا نيسكايا، نائبة وزير التسويق السياحي، “من خلال المشاركة في معرض ATM دبي 2021 -الحدث العالمي الرائد في مجال السياحة الخارجية- فإننا نُثبِت أن إندونيسيا واثقة من الحفاظ على مكانتها كوجهة عالمية المستوى”.

خطط لإعادة فتح الحدود في يوليو

أعلن فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، عن خطط لإعادة فتح الحدود في يوليو 2021 إذا سار التعامل مع الوباء كما هو متوقع، مع وجهات مثل بالي وباتام وبنتان، والتي تُعَد بمثابة “قاطرة” من أجل بدء دفع السياحة للبلد بأكملها.

استعدادًا لذلك، نفذت الحكومة برنامج تطعيم واسع النطاق للفئات المستهدفة، بما في ذلك القوى العاملة في مجال السياحة. كما بدأت الحكومة أيضًا برنامج شهادة النظافة والصحة والسلامة والاستدامة البيئية (CHSE) في جميع أنحاء قطاع السياحة في إندونيسيا.

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