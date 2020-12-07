‫إل تي آي تعقد شراكة مع إنجازات التي يقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي سعيًا لتسريع عملية التحول الرقمي في الشرق الأوسط

تستهدف هذه الشراكة تقديم خدمة لا مثيل لها للعملاء بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق اقتصاد رقمي قائم على التنوع

مومباي، الهند، 7 ديسمبر 2020 /PRNewswire/ — عقدت شركة لارسن آند توبرو انفوتيك “Larsen & Toubro Infotech” – (المدرجة في بورصة بومباي للأوراق المالية برقم: 540005) (والمعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: إل تي آي – LTI)، إحدى شركات الاستشارات التقنية والحلول الرقمية العالمية شراكة إستراتيجية مع شركة إنجازات، الشركة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحول الرقمي، لتنفيذ نموذجها الجديد الذي يتمثل في تقديم الخدمات على أفضل وجه والذي من شأنه أن يعيد تعريف حقبة جديدة في القيادة الرقمية الإقليمية.

ستشهد هذه الشراكة عمقًا كبيرًا تضيفه شركة إنجازات إلى نظامها البيئي للابتكار الرقمي ونهجها المتمحور حول العملاء. سيوفر نموذج تقديم الخدمة الجديد الذي قد تم تنفيذه بالشراكة مع شركة إل تي آي لعملاء شركة إنجازات (Injazat) مزيجًا من نُهُج التقديم، بما في ذلك النهج البري وأفضل شاطئ والسحابي، وسيزيد من تعزيز نظام التوصيل الرقمي الأوسع لشركة إنجازات. وترتكز الشراكة على العلاقة المستمرة بين الشركتين وتعمل على ترسيخ مكانة شركة إنجازات باعتبارها المزود الأول للخدمات السحابية المتعددة في المنطقة بفضل عروض InCloud.

صرَّح سانجاي جالونا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة إل تي آي: “ستعمل شراكتنا مع شركة إنجازات على تعزيز الأداء والقدرة التنافسية للمؤسسات التي تسعى إلى التحول الرقمي والقائم على السحابة. نتطلع إلى جلب الخبرة في مجال الصناعة والتكنولوجيا إلى جانب قدرات التسليم العالمية للشركات في المنطقة”.

وذكر سودهير شاتورفيدي، الرئيس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة إل تي آي:

“نشعر بالحماس تجاه شراكتنا مع شركة إنجازات، وهي إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال تحويل الأعمال، ونسعى لتوسيع شراكتنا بهدف تقديم برامج التحول الرقمي لعملائنا ودعمهم في رحلتهم إلى السحابة. ستسهم خبرة شركة إل تي آي في مجال السحابة والجيل التالي من مجموعات الأدوات السحابية مثل LTI Mosaic و LTI Canvas في إنجاز عرض InCloud الرائد في هذا المجال والذي تقدمه شركة إنجازات لتقديم تجربة فائقة السرعة للعملاء”.

وصرَّح خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات معلقًا على هذا الخبر: “يُشكِّل هذا الإعلان جزءًا من حقبة جديدة تشهدها منظمتنا؛ فقد أصبح النظام الرقمي الآن افتراضيًا وغدت رؤيتنا تدعم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء مستقبل ممكّن رقميًا عبر القطاعين العام والخاص. كما يُمثل تعزيز علاقتنا الحالية مع شركة إل تي آي جزءًا مهمًا من خطتنا لتوفير خدمات التحول الرقمي التي يحتاجها عملاؤنا”.

يعتمد عرض الخدمة الأساسية المعاد هندسته على مشاريع ناجحة مثل ملفي، وهي شراكة مع دائرة الصحة بإمارة أبو ظبي لربط أكثر من 2,000 من مقدمي الرعاية الصحية؛ وحصنتك، وهو تعاون قائم مع وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتركيب وتشغيل أحدث أجهزة إرسال الإنذار الذكي (ATE) في المباني في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن لارسن آند توبرو انفوتيك:

(إل تي آي) (والمعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: LTI) هي إحدى شركات الاستشارات التقنية والحلول الرقمية العالمية التي تساعد أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم متقارب. وبفضل عملياتنا في 32 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بتمكين خدماتهم على الأجهزة الجوالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، وخدمات السحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة لارسن آند توبرو المحدودة (Larsen & Toubro Limited)، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. يقوم فريقنا المكون من أكثر من 32,000 موظف في شركة إل تي آي بتمكين عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم كل يوم. يرجى متابعتنا على @LTI_Global.

للحصول على مزيد من المعلومات يُرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني https://www. lntinfotech.com .

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نبذة عن شركة إنجازات

تأسست إنجازات، وهي إحدى الشركات الرائدة في السوق والمشهورة في المنطقة بمجالات التحول الرقمي والسحابة والأمن السيبراني، في عام 2005. ويقع مقر شركة إنجازات الرئيسي في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتمد على خبرتها المحلية ودرايتها الفنية إلى جانب العديد من شبكات الشراكة التكنولوجية العالمية لتطوير خدمات رائدة في السوق. يتمثل طموح إنجازات في تمكين المؤسسات من تحقيق رؤيتها من خلال تزويدهم بالحلول التقنية والخبرة اللازمة لتعزيز الإنتاجية أثناء تركيزهم على أعمالهم الأساسية.

للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.injazat.com .