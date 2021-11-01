‫”إليكتريفاي” تعرض نماذج تعلم الآلة المهيكلة مسبقًا مع “سكوير وان” في قمة Smart Data

نُقدِّم حلول أعمال سريعة وموثوقة لتعلم الآلة.

جيرسي سيتي، نيوجيرسي، 20 نوفمبر 2021 — / PRNewswire / تقوم شركة إليكتريفاي ( ElectrifAi ) -وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي العملي ( AI ) ونماذج تعلم الآلة ( ML ) المبنية مسبقًا- اليوم بعرض نماذج ML المهيكلة مسبقًا مع شركة سكوير وان ( Square One ) في قمة Smart Data في دبي.

تمتلك إليكتريفاي واحدة من أكبر مكتبات نماذج تعلم الآلة المهيكلة مسبقًا والتي تم بناؤها واختبارها عمليًا منذ عام 2004. لقد طورنا أيضًا نماذج رؤية الكمبيوتر المتقدمة التي تعزز السلامة في مكان العمل بالإضافة إلى تقليل التكاليف. وبالاقتران مع عرض تعلم الآلة كخدمة (MLaaS) الخاص بنا، فإننا نساعد الشركات على إدراك فوائد الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بسرعة.

تدرك معظم الشركات أن بياناتها هي أحد الأصول القوية والغير مستغلة. ومع ذلك، فإن الشركات تعاني ببساطة من أجل الوصول إلى بياناتها وتنظيفها. وتعتقد العديد من هذه الشركات نفسها أن تعلم الآلة هو إمكانية بعيدة مخصصة فقط للاعبي المستوى الأول الأكبر والأكثر تطورًا. لم يَعُد هذا الاعتقاد صحيحًا. باستخدام نظام MLaaS الخاص بـ إليكتريفاي، يمكن للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء استخراج قيمة من بياناتها وتحويلها إلى سلاح استراتيجي لزيادة الإيرادات، و/أو تقليل التكاليف، و/أو تقليل المخاطرة. يجعل MLaaS الأمر سهلاً للشركات التي تعاني مع بياناتها، أو التي تفتقر إلى فِرَق قوية في علوم البيانات وهندسة البيانات.

يعزز MLaaS كفاءة وسهولة تعلم الآلة. وقد تم تطويره وصيانته وتشغيله بواسطة إليكتريفاي. ويتم تقديمه كوظيفة أعمال كاملة تُدار بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وهو يتصل بسلاسة بسحابة عملائنا أو أعباء العمل في أماكن العمل، ولا توجد حاجة إلى خبرة في مجال تعلم الآلة. نحن نضمن أن عرض MLaaS يوفر لعملائنا طريقة أسرع وأفضل وأرخص وأقل خطورة إلى حد كبير من أجل تحقيق تعلم الآلة. مع MLaaS من إليكتريفاي، يمكن للعملاء الحصول على حلول تعلم الآلة سريعًا دون متاعب تستغرق وقتًا طويلاً وتكاليف بناء تعلم الآلة من الصفر.

جزء من عرض MLaaS الخاص بنا هو نماذج تعلم الآلة المهيكلة مسبقًا التالية: الرؤية الحاسوبية، وتوقع الطلب، وتحسين المخزون، والتسعير الديناميكي، وتحسين الجدولة، والصيانة التنبؤية، وإشراك العملاء، ومجموعات الحسابات المستحقة القبض والفواتير، بالإضافة إلى SpendAi و ContractAi . كما تتضمن نماذج الرؤية الحاسوبية حلولًا لشركات التنقيب والإنتاج والتوزيع للنفط والغاز.

وتُعَد نماذج تعلم الآلة المهيكلة مسبقًا من إليكتريفاي جاهزة للأعمال ومثبَتة في العالم الحقيقي. ومع وقت سريع للنشر ومخاطر أقل للمشروع، نقوم بكل الأعمال الثقيلة من أجل عملائنا. يقوم العملاء بوصف حالة استخدام الأعمال الخاصة بهم، ثم نخبرهم بالبيانات المطلوبة من أجل تنفيذ أفضل حلول تعلم الآلة لحل مشاكل أعمالهم. ونحن نقوم بتدريب وتشغيل ونشر النماذج وتقديم النتائج بسرعة.

قال إدوارد سكوت، الرئيس التنفيذي لـ إليكتريفاي، “نحن متحمسون لعرض نماذج تعلم الآلة المهيكلة مسبقًا و MLaaS في قمة Smart Data . الأمر كله يتعلق بوقت تحقيق القيمة وتحويل البيانات إلى سلاح استراتيجي مع حالات استخدام عوائد مرتفعة على الاستثمار. ومن خلال نماذجنا المهيكلة مسبقًا، يمكن للشركات التي تعاني مع البيانات أو تفتقر إلى الخبرة العميقة في هندسة البيانات وعلوم البيانات التمتع بسرعة بفوائد وقوة تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية. وبالمثل، يمكن للشركات الكبيرة التي استثمرت في المنصات أو التي لديها فِرَق فنية داخلية تتمتع بالمقدرة أن ترفع من وتيرة تسريعها باستخدام نظام MLaaS الخاص بـ إليكتريفاي والنماذج المهيكلة مسبقًا. لماذا تنتظر تعلم الآلة؟ من خلال عرض MLaaS الخاص بنا، يمكنك تحقيق تعلم الآلة في 8-12 أسبوعًا مقابل 8-12 شهرًا لبناء نماذج جديدة” .

حول شركة إليكتريفاي

إليكتريفاي هي شركة عالمية رائدة في نماذج تعلم الآلة الجاهزة للأعمال التجارية. وتتمثل مهمة إليكتريفاي في مساعدة المؤسسات على تغيير طريقة عملها من خلال تعلم الآلة: دفع زيادة الإيرادات، وخفض التكلفة، بالإضافة إلى تحسين الأرباح والأداء. وقد تأسست إليكتريفاي في عام 2004، وهي تفتخر بقيادتها المخضرمة في الصناعة، وفريق عالمي من الخبراء في هذا المجال، وسِجِل حافل بتحويل البيانات المهيكلة والغير مهيكلة على نطاق واسع. وتمر مكتبة كبيرة من المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي عبر وظائف الأعمال، وأنظمة البيانات، والفِرَق من أجل تحقيق نتائج متفوقة في وقت قياسي. لدى إليكتريفاي ما يقرب من 200 من علماء البيانات ومهندسي البرمجيات والموظفين الذين لديهم سِجِل حافل في التعامل مع أكثر من 2000 تطبيق للعملاء، معظمها للشركات المدرَجة قائمة فورتشن 500. وفي صميم مهمة إليكتريفاي الالتزام بجعل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة أكثر قابلية للفهم وأكثر عملانية وربحية للشركات والصناعات في جميع أنحاء العالم. إليكتريفاي هي شركة عالمية لها مكاتب في ميامي، وجيرسي سيتي، وشانغهاي، ونيودلهي.

حول شركة سكوير وان

تساعد سكوير وان المؤسسات على تعزيز إمكاناتها أضعافًا مضاعفة من خلال الشراكة مع قادة الصناعة في الحلول، مما يوفر لعملائنا رؤية رقمية كاملة مدعومة بأحدث التقنيات والتنفيذ الكامل مع فريق الخبراء لدينا. كما تساعد سكوير وان المؤسسات في رحلة التحول الرقمي الخاصة بها من خلال تطبيقات برمجية ذات رؤية بعيدة ومستوى عالمي، مدعومة بفريق محترف من ذوي الخبرة والالتزام يتمتع بخبرة واسعة ويركز على إسعاد العملاء. تقوم سكوير وان برصد اتجاهات التكنولوجيا العالمية المبكرة في مساحة المبادرات الرقمية، وتشارك مع أفضل وأكبر تعلم بقوة، وتَجلب هذه المنصات والحلول إلى المنطقة. وتُعَد سكوير وان بمثابة المزود الرائد في المنطقة لتقنيات تحويل الأعمال، ومدعومة بحلول برمجية هي الأفضل في فئتها ومعرفة عميقة باحتياجات الشركات المحلية على مدار أكثر من عقد من الخبرة، كما أنها مدعومة أيضًا بفريق شغوف من المحترفين الذين تمتد خبرتهم عبر قطاعات صناعية متعددة.