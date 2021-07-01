‫إقامة شراكة بين CasperLabs ومجموعة SJM للترويج لاعتماد Web3 في الإمارات العربيّة المتّحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 يونيو 2021 (GLOBE Newswire) — أعلنت اليوم CasperLabs– وهي شركة رائدة لخدمات البلوكتشين ومطوِّر شبكة Casper، عن شراكة مع مجموعة شركات SJM المملوكة لسمو الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم لتعزيز تواجدها المحلي بغية تسهيل استخدام شبكة Casper في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال التعاون مع Lead Ventures، ستعمل CasperLabs بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية المحلية والمؤسسات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها من أجل وضع تصورات لحالات الاستخدام المبتكرة وتطويرها وتنفيذها والتي تستفيد من التركيبة الفريدة لشركة Casper من الأمان وقابلية التطوير واللامركزية على مستوى المؤسسات.

وكانت هذه الشراكة هي أحدث معلم في حضور CasperLabs الآخذ في التوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأتي في أعقاب تعيين سعيد حارب الدرمكي عضوًا منتدبًا لشركة CasperLabs في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد دخلت شركة CasperLabs المنطقة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام من خلال شراكة إستراتيجية مع Lead Ventures، كما أن دعم صاحب السمو سوف يزيد من قوة الدفع في السوق.

ومنذ تدشينها الكامل في هذا الربيع، ظهرت Casper باعتبارها تقنية البلوكتشين الوحيدة من فئة المؤسسات الحقيقية في السوق، موفرة بذلك بديلاً مقنعًا للشبكات التي فشلت في الحصول على اعتماد لحالات استخدام المؤسسات. يعتمد عدد متزايد من المؤسسات على شركة Casper، مستشهدةً في ذلك بأسعار الغاز الأكثر قابلية للتنبؤ بها والتي تتسم بالفعالية من حيث التكلفة وسهولة الترحيل للتطبيقات/التطبيقات اللامركزية الحالية ونموذج استهلاك الطاقة الأكثر ملاءمة للبيئة والدعم والخدمات الدقيقة من CasperLabs كعوامل رئيسية لاختيار البناء على الشبكة.

تعمل الإمارات العربية المتحدة، المعروفة عالميًا بروح الابتكار، على استكشاف البناء على Casper لحالات الاستخدام المختلفة مثل الخدمات المالية، والصحة المجربة والبحث عن مصادر لبورصة دبي للذهب والسلع، ووضع حل وطني للهوية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتوقيع الشهادات والسجلات وتوقيع كاتب العدل باستخدام أحد التطبيقات اللامركزية مثل CasperSign؛ والتحقق من بيانات الاعتماد الجامعية، على سبيل المثال لا الحصر.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال صاحب السمو الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات SJM “تتوافق رؤية مجموعتنا مع مبادرات حكومة الإمارات العربية المتحدة والشركات الإقليمية التي دأبت على قبول تقنيات أحدث في احتياجاتها اليومية وتنفيذها. ونحن سعداء لأن تكون شركة CasperLabs شريكًا لنا للاستفادة من خبرتها في تعزيز النمو في هذه القطاعات”.

كما قال Mrinal Manohar، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة CasperLabs إن شركة CasperLabs تشرف بالشراكة مع مجموعة شركات سمو الأمير ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المبادرات الحكومية. لقد شهدنا طلبًا ملحوظًا على حلول WEB3 في هذه المنطقة ونحن نشعر بالحماسة لقدرتنا أخيرًا على توفير شبكة تلبي الاحتياجات إلى شبكة مؤسسية قوية. لقد شرفنا بنشر منظومة Casper في المنطقة بدعم من قائد صاحب رؤية ثاقبة”.

نبذة عن CasperLabs

توفر CasperLabs خدمات احترافية ودعمًا للمؤسسات التي تعتمد على شبكة Casper. تلتزم CasperLabs، مسترشدة بمبادئ المصدر المفتوح، بدعم المرحلة التالية من تبني تقنية البلوكتشين بين الشركات وتزويد المطورين بإطار عمل آمن وموثوق به لبناء تطبيقات البلوكتشين الخاصة والعامة والمختلطة. يتمتع فريق العمل التابع للشركة بخبرة واسعة في مجال تكنولوجيا المؤسسات، بما في ذلك Google وAdobe وAWS وDropbox وMicrosoft.

لمعرفة المزيد، اعمد إلى زيارة casperlabs.io.

جهة الاتصال الإعلامية

Kara Miley

[email protected]