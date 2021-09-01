‫إعلان Jubilant Biosys Limited عن تعيين السيد جوليانو بيرفيتي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة

Posted on 4 days ago by tngadmin

بنغالور، الهند، 8 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت Jubilant Biosys Limited اليوم تعيين جوليانو بيرفيتي باعتباره الرئيس التنفيذي للشركة.

Mr. Giuliano Perfetti joins as CEO Jubilant Biosys Limited

يتمتع السيد بيرفيتي بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مختلف الأعمال التجارية والأسواق العالمية فضلًا عن خبرته في المجالات المتعلقة بوضع الإستراتيجيات والمبيعات والتسويق وتطوير الأعمال. وقد قاد برامج التحول والتوسع في مجال تيسير الأعمال خلال عمله في شركات مرموقة بما في ذلك شركة أكسنتشر (Accenture) وشركة أسترازينيكا (Astrazeneca) وغيرها. وقبل انضمامه إلى Jubilant Biosys، كان يعمل السيد بيرفيتي معFabbrica Italiana Sintetici (F.I.S) باعتباره رئيسًا تنفيذيًا للشؤون التجارية وكان مسؤولاً عن وضع الإستراتيجيات وتنفيذ خطة نمو الشركة وزيادة أعمال الخدمات التجارية والتوسع العالمي.

 وتعليقًا على انضمام السيد بيرفيتي، صرح كل من السيد شيام إس بارتيا، رئيس مجلس الإدارة، والسيد هاري إس بارتيا، الرئيس المشارك والعضو المنتدب، لشركة Jubilant Pharmova، وقالا “من دواعي سرور Jubilant Biosys انضمام جوليانو في ظل تقدمنا السريع في توسيع نطاق خدماتنا في مجال اكتشاف العقاقير وأعمال تطوير العقود والتصنيع (CDMO) من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والقدرات والطاقات الجديدة”.

وصرح السيد جوليانو بيرفيتي عقب تعيينه، قائلًا “يسعدني الانضمام إلى مجموعة Jubilant Bhartia Group في مثل هذا الوقت المهم الذي يتم فيه تعزيز النمو والاستثمار لتقديم عملية متكاملة تمامًا بدءًا من اكتشاف العقاقير إلى التطوير والإنتاج التجاري”.

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نُبذة عن Jubilant Biosys Limited

تُعد شركة Jubilant Biosys شركة تابعة لشركة Jubilant Pharmova Limited، وشركة مستحضرات صيدلانية عالمية متكاملة، وتقع مقراتها في بنغالور ونويدا في الهند. تقدم هذه الشركة خدمات البحث والتطوير التعاقدية للشركات المبتكرة للأدوية في جميع أنحاء العالم، وأثبتت خبرتها في الخدمات الفنية في الكيمياء بما في ذلك – الكيمياء الطبية/التركيبية والحاسوبية، والبحث والتطوير (PR&D) وقدرات توسيع الأعمال وفقًا لممارسات التصنيع الجيدة (GMP) إلى المرحلة الثانية. وتشتمل خدمات علم الأحياء على علم الأحياء الهيكلي وعلم الأحياء المخبري، والتمثيل الغذائي للعقاقير والحركية الدوائية (DMPK) وعلم العقاقير المخبري وعلم السموم. علاوةً على ذلك، قامت Jubilant Biosys بدمج خبرة اكتشاف العقاقير في سجل حافل بالعمل على أكثر من 80 برنامجًا في مجالات علاجية متعددة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر علم الأورام واضطرابات التمثيل الغذائي ومجال الألم والالتهابات ومجال الجهاز العصبي المركزي (CNS) بجانب تناولها للأمراض النادرة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.jubilantbiosys.com 

نٌبذة عن Jubilant Pharmova Limited

تعتبر شركة Jubilant Pharmova Limited (المعروفة سابقًا باسم Jubilant Life Sciences Limited) شركة تعمل في مجال المستحضرات الصيدلانية وخدمات البحث والتطوير التعاقدية والأعمال المتعلقة باكتشاف العقاقير الجديدة المشمولة بحقوق الملكية. تتضمن الأعمال الصيدلانية التي تُجرى من خلال Jubilant Pharma Limited (JPL) بسنغافورة تصنيع وتوريد المستحضرات الصيدلانية المشعة من خلال شبكة مكونة من 48 صيدلية للمواد المشعة في الولايات المتحدة ومنتجات علاج الحساسية، والتصنيع التعاقدي للحقن المعقمة والمنتجات غير المعقمة، والمكونات الفعالة في العقاقير (APIs)، وتركيبات الجرعات الصلبة من خلال ستة مرافق تصنيع معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA) في الولايات المتحدة وكندا والهند. تقدم Jubilant Biosys Limited خدمات البحث والتطوير التعاقدية من خلال ثلاثة مراكز أبحاث عالمية في بنغالور ونويدا ونويدا الكبرى في الهند. كما تعمل شركة Jubilant Therapeutics في مجال الأعمال المتعلقة باكتشاف العقاقير الجديدة المشمولة بحقوق الملكية، فهي شركة أدوية حيوية مبتكرة تقوم بتطوير علاجات متطورة في مجال علم الأورام واضطرابات المناعة الذاتية. علاوةً على ذلك، تمتلك شركة Jubilant Pharmova Limited فريقًا يصل عدده إلى حوالي 5800 شخص من ثقافات متعددة في جميع أنحاء العالم، وتشتهر الشركة بأنها “الشريك المختار” من قبل شركات المستحضرات الصيدلانية الرائدة على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.jubilantpharmova.com.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/821405/Jubilant_Biosys_Logo.jpg
الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1609414/Mr_Giuliano_Perfetti_CEO_Jubilant.jpg

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